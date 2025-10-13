烏山頭水庫水面設光電引爭議 經長龔明鑫：全面暫緩相關審查

農業部長陳駿季（右１）、經濟部長龔明鑫（右2）表示，未來用清水清洗光電板時，將會邀請當地居民與村里長見證。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕烏山頭水庫設置光電板近期引起外界討論，雖用清水清洗，但仍被外界擔憂是否會污染，綠委陳亭妃今（13日）指出，水庫水面光電板設置須經地方核可，要求農業部、經濟部宣示只要地方不核可、就不興建，也要求隨租賃合約期滿，農水署就不該再續約，農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫皆允諾，龔明鑫強調，在疑慮未解除前，全面暫緩水庫設置光電案審查。

民進黨立委陳亭妃點出，政府跨部會光電相關謠言澄清資訊過於分散，導致澄清力道有限。（記者楊媛婷攝）

本身是文化遺產，也是嘉南平原重要灌溉水源、台南民眾飲用水來源之一的烏山頭水庫，水庫於2022年就設置的光電板引起討論，陳亭妃於立院經濟委員會質詢時表示，近期收到烏山頭水庫周遭區域六甲、官田等民眾陳情，擔憂設置光電板或清洗光電板等是否可能會對水源造成污染，她表示光電板清洗等當然不會使用化學藥劑，並且和光電業者的合約中也清楚規範不可使用清潔劑，只能用清水清洗，但中央單位澄清動作太小，也造成民眾信心不足。

陳亭妃進一步指出，就目前的光電相關條例，要設置光電板，若地方政府不同意，就無法發出光電設置執照，如目前烏山頭水庫二期光電計畫，就因台南市府反對停擺，曾文水庫設置光電板的計畫，也因嘉義縣府反對停擺，要求龔明鑫、陳駿季直接宣示，只要地方政府反對，就不會准發水庫水面上方的光電執照，龔明鑫與陳駿季都允諾。

陳駿季說明，烏山頭水庫由農田水利署嘉南管理處管理，灌溉用水1年都會有5次在不同位點檢驗，水質檢測一切正常，也從未檢測出若使用清潔劑就會有的磷，也有針對塑化劑含量等檢測，數據一切正常，相關檢測資訊都有公布在環境部、農水署嘉南管理處的網站，未來也會考量是否加測塑膠微粒等；龔明鑫也表示，民生用水的檢測也都是一切正常，並公布在網站上。

陳亭妃則指出，相關資料非常分散，應該要有整合的資訊，也建議，設置在水庫的光電板一年2次清洗時，應邀請當地村里長、民眾見證，以杜絕謠言，龔明鑫也允諾，陳駿季則表示，會將相關資訊設置專區，提供大眾檢閱。

陳亭妃進一步指出，目前設置在烏山頭水庫光電的租賃合約中，合約期間是從2022年的5月23日到2032年的4月23日，要求等合約到期後，農田水利署應允諾不再續約，陳駿季表示，只要地方政府不核可，就不會再續約。

龔明鑫接受媒體訪問時，進一步表示，在未解除疑慮前，全面暫緩水庫設置光電板案場的審查。

