焦點股》東元：AI供應鏈震盪 股價振幅逾9％

東元股價震盪。

〔記者歐宇祥／台北報導〕中國祭出稀土管制，恐衝擊AI供應鏈。今日台積電（2330）、鴻海（2317）股價下挫，連帶宣布切入AI商機的機電大廠東元（1504）股價也跳空開低、跌幅逾8%，唯隨後資金湧入，東元一度爬回平盤之上，股價高低震幅逾9%，近10時，東元股價下跌1元或0.91%，暫報108.5元，成交量逾2.1萬張。

東元9月營收52億元，月增12.4%、年增19%，前三季累計營收438億元，年增4.9%，創同期次高。東元日前宣布與鴻海攜手搶攻美國AI資料中心建設商機，看好全球資料中心市場規模到2034年將達約1兆美元，商機將從明年開始發酵。東元也持續耕耘東南亞的資料中心商機。

不過，9日三大法人同步賣超東元，外資賣超8330張、投信賣超110張、自營商賣超528張，三大法人合計賣超8968張；東元股票當沖熱度仍高，9日成交量2.5萬張，佔比57%，宜留意後續股價波動。

