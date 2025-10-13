焦點股》金寶：9月營收創單月新高 帶量翻紅大漲

金寶受惠於9月營收創下單月歷史新高，盤中翻紅大漲。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕儘管美國總統川普揚言11月起針對中國實施100%疊加關稅，讓台股在今日開盤應聲倒地，不過許多基本面良好、題材護身加持的個股後續跌幅收斂，甚至翻紅上漲，其中金寶（2312）受惠於9月營收創下單月歷史新高，截至上午9時21分暫報21.25元，漲幅5.99%，與今日低點19.55元相比，震幅8.69%，成交量1.5萬張。

金寶9月營收195.58億元，月增77.9%、年增5.5%，第三季營收412.86億元，季增10.34%、年增10.28%，今年前9月營收1204.44億元、年增1.12%。受惠於記憶體報價連翻上漲，HDD（傳統機械硬碟）、SSD（固態硬碟）代工廠業務訂單暢旺，金寶受惠於新品取得客戶認證，放量助攻業績點火，造就9月業績登峰。

請繼續往下閱讀...

根據市調機構集邦（TrendForce）觀察，由於HDD供給短缺與過長交期，使CSP廠商將儲存需求快速轉向SSD，短期內急單大量湧入，造成市場明顯波動。同時，大廠SanDisk（晟碟）率先宣布調漲10%，Micron（美光）也因價格與產能配置考量暫停報價，使得供應端氛圍由保守轉為積極。在此外溢效應帶動下，預估NAND Flash第四季各類產品合約價將全面上漲，平均漲幅達5%至10%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法