AI需求推動晶片價格上漲 三星Q3獲利有望創3年新高

南韓三星電子（Samsung Electronics）預計將於週二（14日）公布第3季營收與營業利益初步數據。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子（Samsung Electronics）預計將於週二（14日）公布第3季營收與營業利益初步數據。分析師預期，在伺服器需求回升及記憶體晶片價格上漲的帶動下，三星第3季獲利有望創下自2022年以來的新高。

《路透》報導，根據LSEG SmartEstimate彙整31位分析師的預測，三星第3季營業利益預估將達10.1兆韓圜（約新台幣2166.5億元），較去年同期成長約10%。

請繼續往下閱讀...

對於三星獲利回升的原因，分析師認為主要歸因於傳統記憶體晶片價格上漲，抵銷高頻寬記憶體（HBM）銷售疲弱的影響。

根據TrendForce的數據顯示，第3季一些廣泛用於伺服器、智慧型手機和個人電腦的DRAM晶片價格較去年同期上漲171.8%。

此外，分析師也認為，隨著三星與OpenAI和特斯拉等主要客戶達成供應協議，市場對三星股票和晶片業務（包括記憶體和合約晶圓代工製造）的信心提升不少。從三星今年7月宣布和特斯拉合作晶片供應開始，公司股價就已經漲了超過43%。

不過，儘管近期AI帶動的訂單看起來很樂觀，分析師也提醒，市場還是有不少不確定因素，比如美國可能會對晶片加關稅，以及中國對高端晶片和製造設備用的稀土材料出口管制越來越嚴。

然而，儘管最近由AI驅動的供應交易預示著三星的前景樂觀，但分析師警告稱，不確定性仍然存在，包括美國可能對晶片徵收關稅，以及中國加強對先進晶片和製造設備中使用的稀土材料的出口管制。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法