焦點股》聯友金屬：稀有金屬搶手 跳空漲停

貴金屬成稀缺資源 ，以回收業務為主的聯友金屬直奔漲停。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕中國10月9日宣布自12月起強化稀土出口管制，擴及含中稀土與技術產品，貴金屬將成稀缺資源、回收產業看俏!國內稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬（7610）今日股價開盤立刻直奔漲停107元，截至9:33分，成交量637張、漲停委買張數超過660張。

聯友金屬以循環經濟模式回收並再製鎢、鈷等關鍵金屬原料，憑藉獨家濕式冶金技術與全球稀缺的回收能力，已是全球最大再製鎢酸鈉製造商，同時也成為台積電、蘋果、特斯拉等國際大廠在台唯一合格供應商，雖然此次中國打出稀土出口管制，不過，今年2月中國早就將鎢原料作為反制美國關稅手段，鎢金屬產品出口審批與管制全面趨嚴，國際鎢金屬報價已較年初大漲超過七成以上。

目前聯友金屬年出口鎢酸鈉量達2500噸，全球市佔率居冠，預計第四季推出更高技術門檻的金屬鈷粉，國際報價較電池級硫酸鈷高出3成以上，主要應用於硬質合金、磁性材料等領域，目前正與下游客戶進行金屬鈷粉的終端產品測試。

