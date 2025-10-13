美政府關門12天仍無解 范斯警告：聯邦政府將進一步裁員

美國副總統范斯（JD Vance）。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）週日（12日）表示，政府關門持續時間愈長，聯邦工作人員的裁員幅度就愈大，這讓數十萬在國會兩黨僵局中被迫休無薪假的人員面臨的不確定性進一步加劇。

《美聯社》報導，范斯警告，隨著聯邦政府關門進入第12天，新的裁員措施將是「痛苦的」，不過，萬斯強調，川普政府將努力確保軍方能在本週獲得薪水，並為低收入的美國公民保留一些服務，包括食物援助等。

請繼續往下閱讀...

過去幾天有數十萬美國政府工作人員被迫休假，白宮預算管理局（OMB）週五（10日）提交給法庭的文件顯示，超過4000名聯邦僱員將因為政府停擺而被解僱。

政府關門的影響也在週日進一步加劇，史密森尼學會（Smithsonian）宣佈，由於缺乏資金，旗下博物館、研究中心和國家動物園將暫時關閉。

范斯在《福斯新聞》的「週日早晨談未來（Sunday Morning Futures）」節目中表示，政府關門的情況持續時間愈長，裁員的幅度就會愈大。需要表明的是，其中一些削減將會是痛苦的，這不是政府樂見、期待的局面，但民主黨給了一套相當棘手的牌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法