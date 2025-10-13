台股今日開盤恐崩千點 法人：稀土管制對3種產業衝擊較大

台股今日開盤恐崩千點，法人表示，稀土管制對3種產業衝擊較大。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕中國針對稀土出口做嚴格管制，美國總統川普揚言加徵100%中國關稅並限制關鍵軟體出口，美中貿易戰又增溫，引發美股血崩，根據富台指在台股休假期間重挫逾6%以及台積電ADR暴跌7%計算，台股今日開盤恐跌逾千點，國泰證期研究部分析中國稀土出口管制對各產業衝擊情況，工具機、航空與電源產業若無法取得替代方案恐受衝擊較大，美國加徵中國商品關稅，預期對於資料中心用高階晶片需求影響有限，在經過近一年的調整，各廠商已有因應；對於手機、AI PC等電子消費性產品，也已提前準備非中產地彈性應對，衝擊有限。

中國10月9日宣布自12月起強化稀土出口管制，擴及含中稀土與技術產品，美方視為挑釁。川普隨後宣布11月起對中商品加徵100%關稅並限制關鍵軟體出口，引發股市重挫。雙方緊張升溫，稀土與科技供應鏈成新一輪貿易戰焦點。

國泰證期研究部指出，以工具機產業來看，稀土永磁體難以替代，若出現斷供或價格上漲，將影響機器人關節驅動馬達效能，造成製造延誤與成本上升。其中鏑短缺會使磁鐵耐熱性下降約30%，削弱機器人在高溫與高負載環境下的可靠性。台廠大銀微（4576 ）為半導體設備與機器人廠商供應伺服馬達，採用高性能稀土磁材，預期將受到衝擊。

航空產業：部分引擎與馬達零組件需用稀土，若全球供應受阻，整機廠恐暫緩拉貨，間接影響漢翔（2634）出貨。另中國商務部於2025年7月將漢翔列入出口管制實體清單，禁止出口具民軍兩用性的商品與技術。雖漢翔軍用品已排除中料源，但部分民用機產品仍使用含稀土的中國板料，正與客戶洽談替代方案，短期影響仍待觀察。

電源產業: 電源產業對稀土的依賴可分為四類：消費性電源稀土占比低於1%，多採鐵氧體或鋁系軟磁材料，幾乎不依賴；工業與通訊電源約1–3%，使用 NdFeB 模組，屬低度依賴；伺服器電源約3–8%，以 NdFeB + Dy 為主，屬中度依賴；軍工與航空電源最高達 5–10%，需 SmCo、NdFeB 等高階磁材以支撐高頻、高熱環境，屬中高度依賴。上游受惠企業包括澳洲 Lynas （LYC AX），具採礦至精煉完整布局，以及美國 MP Materials （MP US），正進入 NdFeB 永磁體製造階段。台廠聯友金屬（7610）因鎢金屬列入管制名單亦具題材性。

車用產業：中國占全球稀土產量、精煉與磁體製造80–85%，其中磁體用量占總需求約20–30%。電動車每台需 0.5–3 公斤稀土，平均 1.5 公斤，高於燃油車的 0.5 公斤。雖磁體成本僅占車價不到0.5%，價格上漲對毛利率影響僅 2–3%，但若供應中斷恐致車廠減產與交期延長，有利東陽（1319）等AM供應鏈。

PCB產業：中國稀土管制與美國 100% 關稅反制對 PCB 產業影響有限，因其主要原料為銅箔、玻纖與樹脂，與稀土無直接關聯；且台廠 PCB、IC 載板、CCL 多布局於東亞，出口美國占比低。整體供應鏈受衝擊有限，維持對具非中國產能的台光電（2383）、台燿（6274）、華通（2313 ）、健鼎（3044 ）、臻鼎-KY（4958）等廠商正面看法。

手機產業：Apple產品所用稀土主要為NdFeB永磁體，目前已全面改採100%再生稀土，iPhone系列磁體再生稀土比例達96–98%。2025年7月，Apple與MP Materials簽訂5億美元長約，預計2027年建立美國本土回收、分離與製磁供應鏈，幾乎不受中國稀土管制影響。若美國對中國課徵130%關稅、對印度課25%，在中國與印度組裝比重約8:2的假設下，估計iPhone售價將上升約11.6%。但考量Apple過去未將關稅轉嫁售價，加上11月1日才生效，預期今年iPhone出貨量不受影響，仍年增2.5%至2.24億支；2026年隨 AI應用與折疊機推出，出貨量可望再增3.6%至2.32億支。

AI PC產業：2025年4月後，PC品牌與零組件廠如華碩（2357）、宏碁（2353）等陸續將產線轉移至東南亞，導致第 2 季因移廠成本壓力而出現毛利下滑。至下半年產能轉移完成後，銷往美國的產品已改由東南亞、台灣與墨西哥生產，受美國對中關稅調升影響有限；銷往中國與其他市場則維持部分中國與東南亞產能。後續需關注晶片條款及產品漲價對需求的影響，整體仍維持對華碩、群光（2385）等 PC 廠的買進建議。

