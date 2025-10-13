3優勢4個月賺逾210萬！達人曝最適合小白兼職賺錢社群網站 不是YouTube是「它」

4個月賺逾210萬！達人曝最適合小白兼職賺錢社群網站是Instagram。（路透）



〔財經頻道／綜合報導〕透過 YouTube 和 Instagram 等社群媒體平台賺錢正變得越來越普遍，然而，很多人可能不知道如何操作，1名嘗試過很多副業、生意和賺錢方式的安倍睦月表示，如果你想在社群媒體上賺錢，Instagram是最簡單、最適合新手的平台，只要1支手機就可完成，加上其擁有完全獨立的功能，用於吸引粉絲和傳播訊，且額外增加了粉絲轉換功能，在這3個優勢下，讓他在Instagram上線4個月內，就賺了超過1000萬日圓（約新台幣210萬元）。

日媒報導，《兩個月月賺 30 萬日圓：即使是完全新手也能學會使用 AI 的方法》作者安倍睦月表示，聽到Instagram這個詞，很多人往往會把它想像成一個年輕女性使用的社群網站，然而，根據經營Instagram母公司Meta的數據，日本Instagram用戶的性別比例並不理想，男性用戶佔43%，女性用戶佔57%。此外，絕大多數用戶年齡在30歲及以上。

請繼續往下閱讀...

根據總務省的1項調查，Instagram 在10歲至60歲男性的使用率為42%，而女性的使用率為 54%。換句話說，大約一半的10歲至60歲人口實際上擁有並使用 Instagram 帳戶。由此可見，市場規模相當大。即使只是 Instagram，也不代表必須將其定位在年輕女性身上。

安倍睦月表示，如果你想在社群媒體上賺錢，Instagram 是最簡單、最適合新手的平台。事實上，他在 Instagram 上線4個月內就賺了超過1000萬日圓的銷售額。當時，我的粉絲只有大約3000人。

他進一步解釋，為什麼Instagram這麼好用。

首先，Instagram 非常容易使用，它不僅對瀏覽者來說直觀易用，對發布者也同樣如此，因此即使不擅長使用電腦或智慧型手機的人也能輕鬆上手。此外，Instagram上的幾乎所有操作基本上都可以用智慧型手機完成。

他進一步分析，其他社交網站也可以完全在智慧型手機上使用，但發布介面通常設計為透過電腦訪問，因此僅使用智慧型手機時難以看清螢幕，然而，Instagram 是1個主要設計用於智慧型手機的社交網站，因此使用智慧型手機發布內容實際上比使用電腦更容易。

即使不擅長使用電腦或沒有電腦的人也可以使用它，因此您可以躺在家裡的床上或在火車上操作它。

此外，Instagram的獨特之處在於，它擁有完全獨立的功能，用於吸引粉絲和傳播訊息。Instagram貼文包含「故事」（Story）和「捲軸」（Reels），前者僅對追蹤者可見，方便將追蹤者轉化為粉絲；後者可以快速傳播給非追蹤者。這也是 Instagram 上賺錢如此輕鬆的主要原因之一。

也就是說，Instagram不僅具備YouTube或TikTok的傳播功能，還額外增加了粉絲轉換功能。您就可以巧妙地建立粉絲群，並在介紹或銷售產品時利用它來發揮自己的優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法