又改口！川普稱「不要擔心中國」 美期指反彈逾1％

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上週五無預警稱要對中國加徵100%關稅，4大指數全面重挫，不過，週日川普在在「真相社交」（Truth Social）上發文，「別擔心中國，一切都會好起來的」，暗示可能不會兌現其對中國商品「大幅提高關稅」的威脅，受此激勵，週日晚間美期指反彈逾1%。

CNBC報導，川普貼文似乎緩解了投資者對中美貿易緊張局勢加劇的擔憂，週日美指期也全面反彈，道瓊工業平均指數期貨週日晚間上漲358點，漲幅0.8%，標普500指數期貨以及納斯達克100指數期貨分別上漲1%和1.2%。

川普週日發文稱：「別擔心中國，一切都會好起來的！備受尊敬的習近平主席只是心情不好而已。他不希望自己的國家陷入大蕭條，我也不希望，」川普在「真相社交」上寫道。 “美國想幫助中國，而不是傷害它！！！”

美國副總統范斯週末也表達了類似的觀點。他告訴福斯新聞，如果北京“願意保持理性”，美國將進行談判。但他補充說，如果北京“不願意”，美國手中還有“更多籌碼”。

這些言論可能會鼓勵投資人在週五的拋售後重返股市，尤其是那些遭受重創的科技股。許多科技公司依賴來自中國的稀土來生產半導體、電動車等產品。

韋德布希證券全球科技研究主管艾夫斯在週日的一份報告中寫道：科技股在此次拋售中處於風口浪尖，因為投資者擔心中美關係將嚴重打擊人工智慧革命論，並讓我們重回4月份的黑暗時期。

我們認為，『雷聲大雨點小』的打擊力度遠大於『雨點小』的打擊力度，川普和習近平應該會在未來幾週內會面，討論其中一些議題，11月1日關稅威脅的懸念最終可能會被消除。

上週3大指數均下跌，道瓊指數下跌2.7%。標普500指數同期下跌2.4%，那斯達克指數下跌2.5%。標普500指數僅週五就下跌2.7%，創下自4月以來的最大跌幅，當時股市仍未從川普首次宣布關稅的衝擊中恢復過來。

