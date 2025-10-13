台中無薪假全國第一 精密製造業者憂下半年慘況加劇

台中精密製造（圖）業者憂心，下半年勞工放無薪假情況加劇。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕受美國對台關稅、匯率波動及製造業訂單量縮影響，台中市府公布，10月有117家企業實施無薪假（減班休息），影響人數達2598人，較半個月前再增18家、規模居全國之冠，中華民國精密機械發展協會理事長張市育，兩週前率團參加全球最大的德國漢諾威歐洲工具機展（EMO），張市育說，「全球機械廠普遍沒訂單，中部廠商受害將加劇。」

台中市10月有117家企業實施減班休息，受影響勞工2598人，是全國最多，台中市勞工局對此表示，針對勞工受減班休息，導致收入縮減，已有超過400人申請薪資差額補助，受僱於實施減班休息的企業，且減班休息實施期間超過30天，有就業保險投保紀錄勞工（非自願性減班），都適用申請。

相較六都減班情形，桃園、新北市放無薪假為978人、412人，台南不到1200人，中台灣加工及機械業者憂心，在美國川普總統政策反覆，及明年匯率可能急遽變動影響，「放無薪假勞工會越來越多。」

高明精機總經理張市育說，9月22日至26日期間，陪外貿協會董事長黃志芳參加德國漢諾威歐洲工具機展（EMO Hannover 2025），展覽為全球最大機械及工具機業界聚會，意外的是，今年規模銳減1/2、參展廠商減少1/3，顯見「全球性普遍機械廠沒訂單」，中台灣下游供應商訂單越來越少。

張市育表示，全球缺單不見得受美國關稅影響，包括汽車製造業也都沒單，小型加工廠一旦停工，就會放無薪假，預期下半年狀況將加劇。

勞工局強調，依據勞動部「因應景氣影響支持勞工僱用安定措施」（僱用安定措施），針對致企業實施減班休息，提供勞工薪資差額補貼，另也提供進修課程，鼓勵勞工在減班期間，參與「勞工再充電計畫」，強化專業職能以提升職場競爭力。

