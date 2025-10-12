百草枯才能治？這國麥田遭「超級雜草」入侵年損失18億快瘋了

澳洲麥田遭「超級雜草」入侵，農民哀號。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》報導，澳洲麥田飽受超級雜草「Wimmera Ryegrass」威脅，危及小麥產量。根據穀物研究與發展公司的數據，目前每年對農民造成約9300萬澳元（約台幣18.5億）的損失。一般除草劑難以根絕這款雜草，澳洲政府將於今年底就百草枯的使用做出裁決。

報導指出，鮑德里 （Charlie Baldry） 是新南威爾斯州庫塔蒙德拉（Cootamundra）城鎮的第五代小麥農民，他直言，如果不控制「Wimmera Ryegrass」的蔓延，他的莊稼可能會被毀掉，「這是頭號公敵」。

「Wimmera Ryegrass」是澳洲小麥農民的一大禍害。這種雜草於19世紀80年代作為牧草飼料引入，現已蔓延至全澳洲超過800萬公頃的穀物作物。根據穀物研究與發展公司的數據，目前它每年對農民造成約9300萬澳元的損失。

據科學家稱，它也是對除草劑抵抗力最強的雜草之一，農民和農業企業正在競相尋找新的化學藥品，來對抗這種威脅該國最重要的出口作物之一的雜草。

這項努力越來越緊迫。坎培拉將於今年底就百草枯的使用做出裁決，該農藥已因健康和環境問題在許多國家被禁用，全球對拜耳草甘膦（Bayer’s glyphosate）等其他除草劑的反對聲浪也在高漲。

在庫塔蒙德拉附近工作的農學家霍根（Jack Hogan）表示，對百草枯的限制將使已經在雜草抗性方面苦苦掙扎的農民生活變得更加困難。

除草劑開發商 Moa Technology 執行長科萊斯 （Victoria Corless）說，雜草失控很容易導致作物減產40%，有時甚至根本沒有收成的意義。

澳洲聯邦銀行分析師、《戰爭與小麥》一書的作者沃茲涅先斯基表示，澳洲在向亞洲供應小麥方面發揮著關鍵作用，佔全球小麥出口的十分之一以上。但該行業一直除草劑缺乏創新，導致農民沒有新產品來對抗抗藥性越來越強的「超級雜草」。

