以5個國家為典範！做5件事讓我們活得更長壽、更快樂

肯·斯特在他的新書《健康到100歲：牢固的社會關係如何延長壽命》中提到，做5件事讓我們活得更長壽、更快樂。（取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕美國作家肯·斯特（Ken Stern）研究世界上五個最健康的國家，發現做五件事，可以讓我們活得更長壽、更快樂。

美媒CNB報導，肯·斯特在他的書《健康到100歲：牢固的社會關係如何延長壽命》（Healthy to 100: How Strong Social Ties Lead to Long Lives）進行研究時，訪問世界上五個最健康的國家：新加坡、日本、韓國、義大利和西班牙，以了解它們如何讓老年人保持活躍、投入、有目標和健康。

之所以選擇這些國家，是因為他們的健康預期壽命位居世界前列（有些國家甚至比美國長10年）。但它們都不是最適合養老的環境：例如，新加坡炎熱、擁擠，而且工作環境競爭異常激烈。西班牙的肥胖率和吸煙率也很高。如果這些國家都能成功，我們也能。

肯·斯特呼籲大家跟他一起做以下這五件事，來過更長壽、更快樂的生活。

1. 像規劃過去20年一樣規劃未來20年

在其他國家，「老年」的定義並不固定，取決於個人情況，而非隨意確定的日期。即使年過半百，也可以輕鬆擁有健康的生活20年甚至更久。而且與許多老年人不同，我們應像規劃過去20年一樣認真認真地規劃接下來的人生。

雖然社會常常鼓勵我們在二十幾歲、三十幾歲、四十幾歲和五十幾歲時制定宏大的、有目的的職業和人生規劃，但我們通常對60歲以上的人不會抱有那麼高的期望。但展望未來，我們應很樂意繼續磨練和發展技能。因為沒有理由說，接下來的20年不能像過去20年一樣有意義、有目標。

2. 不會很快退休，但我們會重新思考工作方式

日本是全球老年勞工比例最高的國家，其中許多人工作並非只為了錢。他們工作是為了人生目標、人脈和健康。大多數人選擇兼職、彈性工作時間或工作分擔。

日本許多老年人，他們在糖果裝配線上工作，在工具機公司管理帳簿，經營停車場，開計程車，並擔任導遊。

3. 花時間與各個年齡層的人相處

美國人往往不認為世代連結是一種公共衛生策略，但在需多國家，人們都明白這一點的重要性。世界各地的研究都顯示了代際關係的益處，例如幸福感的提升、幸福感的增強以及身心健康的改善。

即使在美國這個被譽為世界上 年齡隔離最嚴重的社會之一，也存在著跨世代合作的機會：在工作中、在社區中、在志工環境中、在家庭中。我們應該主動尋找能讓我與年輕一代建立聯繫的地方和活動，並選擇與各個年齡層的人建立友誼。

4. 優先考慮社交，而不是瀏覽網頁

在美國，人們與朋友相處的時間急劇下降，而花在科技上的時間卻飆升。這本不該發生。肯·斯特親眼目睹了義大利人花更多時間吃飯和陪伴家人，而上網的時間卻減少了。

這至關重要。哈佛大學一項長達數十年的研究告訴我們，正向的人際關係是長壽、幸福、健康生活的關鍵，甚至比事業成就、金錢、運動或健康飲食更重要。

5. 永遠不會停止學習

研究表明，學習有助於健康老化。美國許多州為老年人提供免費或低成本的教育機會，每個人應打算好好利用這些機會。

在肯·斯特構思下一本書的專案時，他表示會報名參加奧舍終身學習學院（Osher Lifelong Learning Institute）專為年長學習者設計的寫作研討會。每個學院都與一所大學有關，也都提供各種各樣的課程。無論上什麼課，學什麼，我們都需與別人面對面。因為面對面的交流能最大程度地增進社交聯繫，並促進健康長壽。

