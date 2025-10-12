外媒：未來10年最值得買進並持有的股票 台積電居榜首

外媒指出，台積電被列為是未來10年最值得買進並持有的公司榜首。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》 12日發文指出，要找到未來10年可以買進並持有的股票並非易事，但目前至少有3家公司有明顯的利多因素，應該會成為絕佳的長期投資對象，這3家公司分別是台積電、亞馬遜（Amazon）和輝達（Nvidia），而現在似乎是買進的最好時機。

台積電被列為是未來10年最值得買進並持有的公司榜首，理由是世界將需要更多、更先進的晶片。雖然人工智慧（AI）是目前晶片產能最大的需求驅動力，但自動駕駛汽車等其他技術也需要大量的晶片。

台積電是迄今全球最大的晶圓代工廠商，並將在未來10年湧現的各種新技術中發揮重要作用。該公司本身也在探索新的先進晶片技術，並致力於製造更節能的晶片，以緩解電網的電力需求。

關於台積電，需要注意的1點是，晶片產業具有週期性。未來10年，可能至少會出現1次經濟低迷，導致其股價下跌。然而，整體趨勢是，更先進的晶片將得到更廣泛的應用；因此，這檔股票將成為最值得持有的股票之一。

亞馬遜被列為是未來10年最值得買進並持有的公司第二名，理由是北美電商版圖雖已大致底定，但亞馬遜仍有廣大的市場空間等待征服。此外，亞馬遜正在其平台內建立1個數位廣告帝國，這正在大幅提升其利潤率。

雲端運算是亞馬遜另1個成長強勁、利潤豐厚的領域。亞馬遜網路服務 （AWS） 是最大的雲端服務供應商，而雲端運算產業正受益於雲端運算的普遍遷移，以及AI工作負載的推動。一旦亞馬遜完成AI工作負載的運算能力建設，這項業務將重新成為該公司搖錢樹，推動股價上漲。

廣告和雲端運算的利潤率遠高於電商業務，這也是亞馬遜過去幾年營業利潤率大幅上漲的原因。在AI運算業務擴張期間，投資人可能會看到亞馬遜營業利潤率的成長略有停滯，然而一旦業務完成，他們也將看到隨之而來的快速成長，這個趨勢將有助於長期提升該公司的利潤。

輝達也值得未來10年持有，理由是該公司圖形處理器（GPU）是迄今為止最受歡迎的AI工作負載晶片。對先進晶片的需求正在快速增長，輝達管理層預計，數據中心資本支出將從今年的 6000 億美元（新台幣18.3兆元）增加到 2030 年的3兆至4兆美元（新台幣91.6兆至122.2兆元），這是1個巨大的增長，但結束後會發生什麼？

GPU並非永久耐用，各種估算值差異很大，正常使用時間通常為3到8年。但 AI 帶來的高處理需求顯示，這些GPU會在1到3年內耗損。因此，輝達目前享有的這些巨大的 AI 需求在未來都將持續，因為建造這些大型AI資料中心的公司，需要更換磨損的GPU。

這將使輝達在未來幾年保持銷售穩定，如果AI資本支出的整體方向正確，該公司的業績成長力道可能才剛剛開始。

