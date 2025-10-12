世界經濟正面臨三重風險 彭博憂心拉警報

世界經濟正面臨關稅、人工智慧科技股泡沫和債務飆升的三重風險。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博12日報導，世界經濟正面臨關稅、人工智慧科技股泡沫和債務飆升的三重風險。

當前世界經濟承受自1920世紀30年代以來美國最大規模關稅的衝擊。川普總統最近威脅要對中國產品徵收巨額關稅，再次引發人們對全球經濟再次遭受衝擊的擔憂，加劇了人們對政府債務激增和科技股泡沫的警告。

這些擔憂將成為本週各國財政部長和央行行長會議的焦點，他們將齊聚華盛頓，參加國際貨幣基金組織和世界銀行的年會。美國為支撐阿根廷比索提供的200億美元「救命稻草」 ，以及將凍結的俄羅斯資產用於烏克蘭的提議，也將成為場外會議的重要議題。世界兩大經濟體之間的貿易緊張局勢加劇，法國、日本等國的政治局勢也不穩定。

川普宣布的「解放日」關稅令金融市場震動，決策者也擔心全球經濟將陷入衰退，貿易報復、通膨飆升和投資耗竭等因素將加劇經濟衰退。然而，過去六個月，大多數意外都是好的，尤其是在世界最大經濟體。

美國第二季國內生產毛額（GDP）成長速度創近兩年來最快。即使在川普週五再次威脅關稅重創市場之後，標準普爾500指數仍較4月低點上漲32%。支撐股市和實體經濟的因素包括：人工智慧以及雲端運算所需的創紀錄的資料中心投資。

週五，川普表示，將從11月1日起對中國徵收100% 的額外關稅，並承認如果中國放棄對稀土的限制威脅，他可能會停止升級關稅。

彭博經濟研究最新預測稱，明年全球經濟成長將放緩。經濟學家預計，2025年實際國內生產毛額（GDP）將成長3.2%，與去年持平；明年將成長2.9%。

Eurizon SLJ Capital 執行長Stephen Jen表示，根據過去的進口價格衝擊，關稅衝擊可能需要六到八個季度才會損害消費，並將美國經濟成長推向零。他在最近的一份報告中寫道：關稅衝擊已被分攤為六個2%的進口價格衝擊，而不是一次性的13%的海嘯。

另一個近期擔憂的問題是人工智慧繁榮的逆轉。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃在周三的演講中表示：「今天的估值正朝著25年前互聯網繁榮時期的水平邁進。」這顯然是指2000年破裂的網路泡沫。 如果出現大幅回調，更緊縮的金融環境可能會拖累全球經濟增長，暴露出脆弱性，並使發展中國家的生活尤其艱難。

根據牛津經濟研究院模擬的情景，以美國為中心的科技發展放緩將導致全球最大經濟體逐漸陷入衰退，並將全球經濟成長率拖至2026年的2%，而不是基準的2.5%，而且有可能遭受更大的打擊。

正因如此，經濟學家如今越來越關注科技業的脆弱性，以及與關稅相關的持續不確定性。普華永道美國首席經濟學家亞歷克西斯·克羅表示，人工智慧熱潮不一定能催生出更長期的成長引擎。

第三個重大風險是債務激增。

國際金融協會（IIF）的數據顯示，上半年全球債務增加了逾21兆美元，達到創紀錄的近338兆美元，增幅與疫情期間相似。

川普政府在本月稍後舉行的中期選舉前為提振阿根廷經濟所做的努力也將成為關鍵議題。國際貨幣基金組織（IMF）4月同意向阿根廷提供更多貸款，但由於內部普遍反對，該決定未能兌現。 IMF總裁格奧爾基耶娃最近與美國和阿根廷官員進行了會談。

由於企業放緩招聘，美國就業成長遠不及預期，美國製造業連續四個月裁員。 9月份，衡量中國製造業活動的一項指標延續了連續第六個月的下滑勢頭，創下2019年以來最長的下滑期。德國經濟第二季的萎縮幅度遠超過最初預期，其依賴出口的汽車工廠也舉步維艱。

世界貿易組織10月7日表示，預計明年全球商品貿易成長將大幅放緩，反映出川普關稅的延遲拖累。據這家總部位於日內瓦的論壇稱，預計2026年商品貿易額僅成長0.5%，而今年的成長率為2.4%。

最大的問題之一仍然是，物價上漲最終是否會損害美國消費者的消費，並為全球帶來連鎖反應。雖然關稅對全球經濟活動的影響比今年稍早人們擔心的要小，持續時間也更短，但花旗集團全球首席經濟學家內森·希茨表示，「還有另一隻靴子要掉下來」。

希茨及其同事在最近的報告中寫道：「關稅的衝擊越來越大，這可能會導致美國消費和進口需求進一步疲軟。」他們預測，全球經濟成長將在下半年放緩至2% 以下，然後在明年反彈至2.5%。

