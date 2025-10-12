事欣科接單增溫 9月營收創18個月新高

事欣科管理層預期，受惠於時序進入產業旺季，後續營業額逐月、逐季增加的趨勢可望不變。（事欣科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠事欣科（4916）9月營收3.5億，月增15.82%、年增32.18%，創18個月新高，今年前9個月營收累計為25.18億元、年減8.85%，管理層指出，受惠於訂單動能提升，今年業績衰退幅度明顯收斂，預估第四季營運獲利展望樂觀。

事欣科指出，9月營收動能提升，主要是來自航太及博弈訂單出貨增加，配合無人機訂單如期增溫出貨，9月營收一舉跨逾3.5億，符合市場預期；推升第3季單季營收8.8億，較去年同期8.81億相當、較上季7.81億季增逾雙位數成長，達12.68%。

事欣科同時認為，公司在關稅不受影響，以及相關消息鈍化，加上美國製造政策已定，看好後續供應鏈將陸續加大在美投資，客戶拉貨力道不排除有感增溫，目前客戶對於公司的產能詢問度增加，是未來接單不斷的好預兆。

管理層預期，受惠於時序進入產業旺季，後續營業額逐月、逐季增加的趨勢可望不變，單月營收仍有機會再創波段新高，此外，公司也會陸續執行挑單出貨、管控營運成本的策略，維持穩定的獲利節奏。

