黃仁勳找你！輝達曝海外總部落腳台灣線索 釋出1新職缺需具硬實力

〔財經頻道／綜合報導〕輝達台灣總部希望落腳北士科T17、T18基地，卻因地上權問題卡關，台北市政府與擁有地上權的新光人壽（新壽）多次隔空交火。11日傳出已有進展，北市府將發文新壽合意解約，新壽也回應盼找到最佳解方。若選址順利，後續關於土地法務、內裝規劃、空間設計等長期工程，需專業人士綜合評估以協助建設，輝達也釋出1新職缺，招募不動產專業人才，工作地點為台北。

輝達在全球網站釋出的職缺名為「Corporate Real Estate Transactions Manager」，全職工作地點為台北，主要任務包括主導輝達於亞太及印度市場的辦公室、實驗室、車庫等各類租賃與不動產交易，負責公司不動產項目的交易協商與管理。同時擔任輝達、房東、內部和外部法律顧問以及經紀人之間的聯絡人，還需要與財務、法律、保險和其他組織溝通協調。

輝達對應徵者的要求總共有11項，除了要具備經濟、會計、數學等相關科系大學學歷，若持有法律、商業管理或不動產碩士學位者優先；至少需有10年以上在亞太區操作不動產交易的經驗，並具備領導選址、盡職調查、租賃協商、以及統籌外部律師與顧問團隊的實戰經歷。

同時能夠審查和分析意向書、轉租、租賃、許可證、服務式辦公室合約、工作函和其他合約；了解選址過程，包括審查和建議市場研究、人口分析、交通研究和其他相關業務因素。還要具有與來自不同文化和商業背景的房東談判的經驗等等。

領英（LinkedIn）上顯示，這個職缺已超過100人應徵。

