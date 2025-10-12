「這8樣東西」恐燒掉退休金 專家勸趁早忍痛放棄

為了享受安穩的晚年生活，財務及生活環境的規畫非常重要。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕為了避免老年破產，日本專家建議，有些東西最好趁著50多歲就開始清理或扔掉，包括俱樂部和度假村的會員資格以及頂級信用卡、過去曾經迷戀的運動項目或學過的樂器；至於昂貴的商品或未使用但看起來很貴的禮物，不妨拿到二手店賣了。另外盤點銀行帳戶及證券戶也很重要，一方面掌握資產，一方面關掉不需要的戶頭。

《President Online》報導，我們該如何為退休做好準備？關鍵在於，趁還在工作的時候，盡可能扔掉或放棄那些燒錢的東西。而且有些東西，到了50多歲，就應該扔掉。要做到這一點，需要了解自己擁有什麼，以便識別任何可能成為「負債」並蠶食金錢的物品。

這裡所指「負債」是那些需要花費金錢和精力才能處理或維護的物品，那些持續佔用家中不必要空間的物品，以及其他類似的生活債務。如果帶著這些東西步入老年，恐被雜亂無章的物品包圍，並持續生活在壓力之中。

報導直指，老年人家中物品堆積如山的原因之一，就是他們難以做出丟棄的決定。以下8件事正是那些「難以做出決定」，但應該趁早處理的事情。

1、多家金融機構的帳戶：銀行現在正朝著對閒置帳戶徵收約1000日圓的「管理費」的方向發展，如果發現自己的存款在不知不覺中縮水，真的很令人沮喪。尤其是網銀和證券戶，最好仔細盤點持有戶頭，決定哪些帳戶可以保留，哪些帳戶可以關閉，這樣可以讓了解自己的所有資產，方便日後管理。

2、舊照片和信件：或許最難處理的就是紀念品，它們承載著人生中珍貴的時刻，但如果舊相簿佔據了太多儲存空間，就會帶來麻煩。你最終可能會為了這些回憶支付租金或成為固定資產。

3、單人無法搬運的家具和電器：如果老人家住的房間有家具或電器，很容易絆倒骨折。結果就是，花醫療費和照護費。所以最好趁早請人處理閒置的家具、家用電器以及積滿灰塵的健身器材。

4、重鍋、大盤子：隨著年齡的增長，搬進搬出沉重的鑄鐵鍋、大盤子和大電爐很麻煩。它們越來越沒用，只會佔地方。如果你覺得最近沒用過它們，以後可能也不會用了。最好儘早扔掉它們，換一些更方便使用的。

5、體育俱樂部和度假村的會員資格以及高級信用卡：等級越高的卡往往獎勵積分也越高，但積分是根據消費金額計算的。對於正處於人生某個階段想要減少支出的人來說，這項福利有效性值得商榷。

6、智慧型手機APP：如果註冊一些不常用的APP，請取消會員資格並刪除。即使APP不收取使用費，如果定期收到優惠券或銷售通知，可能會忍不住使用它，最終可能會花費超出所需的金額。

7、過去曾經迷戀的運動項目或學過的樂器：對於早已在衣櫃深處或儲藏室裡沉睡許久，或許我們會想：等我退休了，有了更多的時間，我會再試一次。然而，與其維護和使用那些被塞在儲物空間深處無人照管的東西，不如買一個新的，這樣可能更便宜，也更令人愉快。

8、昂貴的商品或未使用但看起來很貴的禮物：這些東西常使我們知道再也不需要它們了，但它們的價格卻不斷浮現在腦海裡，讓人難以割捨，卻佔據著衣櫃或儲藏室空間。如果把它拿到二手貨買家那裡，得到一個合理的報價，或許就能擺脫遺憾。

報導直言，根據調查，處理舊房子物品的費用動輒幾十萬日圓並不罕見。無論多麼值得紀念的東西，「對別人來說都只是垃圾，而且會變成巨額負擔」。

隨著年齡的增長，管理物品的能力會下降，如果不採取任何措施，新的物品就會不斷累積。當物品增加，清潔工作也變得越困難，這可能導致我們支付更多開銷，例如家事服務，而且絆倒、摔倒等健康風險也會增加，如果最終住院還有醫療開支。

最重要的是，隨著不斷清理不必要的物品，你會開始清楚了解什麼對你來說是重要的，什麼是想保留的。

