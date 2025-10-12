傳北京提出1兆美元對美投資 換取關稅、晶片限制鬆綁

外媒報導，北京已提出向美國提供高達1兆美元的投資，以換取美國解除當前的關稅以及晶片技術和投資限制。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕總部位於美國佛州的金融控股公司雷蒙德詹姆斯（Raymond James）表示，美國總統川普和中國國家主席習近平預計將於本月晚些時候在亞太經合組織峰會期間會晤，美國可能即將放鬆對中國的一些最嚴格的技術限制。

Investing.com報導，北京方面已提出向美國提供高達1兆美元的投資，以換取美國解除當前的關稅以及技術和投資限制。

這項談判可能標誌著中美科技政策的「範例轉變」（paradigm shift），並可能為中國打開獲取輝達Blackwell晶片及類似高端處理器的大門，這些晶片此前已被禁止出口。

雷蒙德詹姆斯券商表示，川普在第二屆政府中鞏固了對中國政策的控制權，他可能將此類協議視為推進其提振美國出口和國內投資的目標。而國會中的「對中鷹派」可能會限制任何限制措施撤銷的幅度。

川普第二屆政府將貿易和出口管制談判合併，這增加了晶片限制與更廣泛的貿易讓步掛鉤的可能性。

鑑於關鍵的對中國強硬派不再擔任高級職務，且川普個人更傾向於直接談判，該券商表示，在APEC峰會前夕，對談判進展的樂觀情緒可能會增強。

雷蒙德詹姆斯也將這些談判與川普政府延續的拜登時代「全端」人工智慧出口策略連結起來，並以本週超微與 OpenAI 的交易作為一個關鍵例子。該協議強調華府致力於使美國硬體、軟體和人工智慧基礎設施成為全球標準，同時為企業提供國內投資的新誘因。

