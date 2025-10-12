29歲小資男努力存了200萬元找伴侶 犯這些「摳門錯誤」遭遇大潰敗

日本一名年輕小資族雖然收入不多，但對現況仍滿意，平常省吃儉用，相信「即使收入低，也能擁有資產」。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名年輕小資族雖然收入不多，但對現況仍滿意，平常省吃儉用，自備午餐和環保杯、收集信用卡點數和App等優惠，相信「即使收入低，也能擁有資產」，不過卻在與異性交友過程中，因為過度省錢和節儉遭遇潰敗。他努力存錢的方法，卻意外地在尋找伴侶時成了「懲罰」。

日本The Gold Online報導，山本翔太（化名）今年29歲，是一名辦公室職員，獨自住在東京一間小公寓裡，租屋6.5萬日圓，他的年收入為380萬日圓（台幣77萬元）。雖然他對收入停滯不前感到擔憂，但他對目前的狀況感到滿意，沒有換工作的打算。

山本從大學時代起就穩步存錢、賺取積分，甚至享受免費服務，並透過儲蓄和投資累積了價值1000萬日圓（台幣200萬元）的資產。

山本盡量減少浪費，他會打包午餐，自備飲料杯；把大多數工作日都當成「零用錢日」。當然，他也喜歡透過積分網站購物，甚至透過辦信用卡賺了很多積分，省下了旅行費用。

休假日，他會利用從App取得的優惠券，查看折扣和投資帳戶，有時還會互相交流意見。雖然收入沒有增加，但意識到只要有創意，就能存錢，現在他有了「即使收入低，也能擁有資產」的信心。

山本說他的下一個目標是結婚。他在約會軟體上認識了和他同年紀的美咪（化名），兩人一見如故。當他告訴她自己會做便當時，美咪說：「會做菜的男人真棒！」這讓他很開心。

山本說：「我覺得我們的價值觀很相似。它不浮誇，看起來很踏實。我覺得這可能會成功。」

然而，在約會第二次的時候，山本犯了一個意想不到的錯誤。他選擇了一家他認為女友人會喜歡的餐廳，當然，他也應該付錢。他已經盡了一切努力去準備，但當他們談論起各自的生活方式時，最終卻熱情地談論起了省錢生活。

山本說：「我會說，『用app或參與調查就能免費領麥當勞薯條，不是非買不可的』、『我至少五年沒買過瓶裝飲料了、『需要化妝品的話，有很多方法可以拿到很多小樣』；還有『在Mercari上賣人氣商品也能賺外快』之類的話。

此後，他的LINE訊息回覆越來越少，最後被無視存在。

山本決定私訊一位在社群媒體上與他聯繫的已婚女性尋求建議。他立刻收到了以下回覆：「哦，不，我做過。我自己也做很多事，但我不喜歡男人吝嗇。也許她想，如果我們結婚了，他會嘮叨我家裡的財務狀況。」山本感嘆「對我來說，這就像是一種愛好，我完全錯了……」。

對山本來說，賺點和省錢並非必須忍受的痛苦，而是他樂在其中的樂趣，就像玩遊戲一樣。他從中受益匪淺，覺得自己生活得有效率。這很實用，也讓他很有成就感。但在別人眼裡，他只是個摳門的傢伙。這就是他面臨的困境。

山本說：「我已經反思過那個錯誤了，現在我會嘗試適度溝通。一開始這樣做或許是正確的。我喜歡有所收穫，但我不想在找伴侶的時候有所損失。」

