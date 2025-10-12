英媒：台灣是AI產業強國 中國威脅世界經濟

倫敦智庫表示，中國若切斷台灣的半導體生產，將對世界經濟產生深遠的影響。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕英媒thisismoney報導，如果中國入侵台灣，推動人工智慧繁榮的半導體產業強國（AI powerhouse）將遭遇「徹底摧毀」。文中引述包括台灣外交部政務次長吳志中和多位國際專家指出，中國武力入侵將嚴重阻礙全球發展，造成深遠影響。

吳志中在周日接受《每日郵報》（The Mail on Sunday）採訪時表示：「我的意思不是說會發生核戰爭，而是現代世界經濟將永遠終結。我們不會將我們的晶片產業武器化，但如果中國入侵台灣，該產業要嘛被徹底摧毀，要嘛被佔領」。吳補充說，「將台灣的晶片工廠遷往其他國家並不能解決問題。」《每日郵報》指出，這是迄今為止來自台灣高級官員的最嚴厲警告。

美國誓言一旦台灣遭受攻擊，將以武力保衛台灣。美國最近警告稱，台灣面臨的威脅迫在眉睫，北京方面有能力在2027年發動全面入侵。

倫敦智庫中國戰略風險研究所的葉安德魯（Andrew Yeh）表示，切斷台灣的半導體生產，包括只有台灣知道如何大規模生產的先進晶片，將產生深遠的影響。

他表示：這可能會對全球人工智慧熱潮造成嚴重影響，並嚴重阻礙英國和其他大力押注人工智慧的國家的經濟成長。台灣的晶片供應是全球先進製造業的支柱。隨著人工智慧驅動的運算需求激增，這些半導體比以往任何時候都更加重要。

此前，英格蘭銀行、國際貨幣基金組織和美國最大銀行的行長發出警告，稱人工智慧推動的股價成長已將估值推高至25年前網路泡沫高峰時的水平。

與此同時，美國總統川普週五威脅要對中國徵收「巨額」關稅，導致全球股市暴跌，交易員們已準備好迎接本週動盪的開局。

股價的快速成長很大程度上是由少數科技股推動的，其中以輝達為首，該公司是全球最大的上市公司，市值約為4.5兆美元。

幾乎所有用於最先進人工智慧模型的輝達強大電腦晶片都是由台積電製造。台灣也供應全球60%的半導體。

