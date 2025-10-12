竣邦-KY9月營收創同期高 第4季營運審慎樂觀

竣邦-KY表示，展望2025年第四季，目前維持樂觀看法。（竣邦-KY提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕運動戶外機能性布料設計廠竣邦-KY（4442）9月營收1.87億元，月增93％、年增33％，第三季營收3.60億元，季減20%、年增40％，今年前9個月營收累計為12.21億元、年增39％，三項數據皆分別創下歷年同期新高表現，管理層指出，展望2025年第四季，目前維持樂觀看法。

竣邦-KY表示，公司深耕機能性布料產品開發技術已逾25年，現已開發出吸濕排汗、保暖、抗菌等特殊功能產品，也符合客戶對於布料手感方面的需求，內部透過超過7萬組的產品資料庫，結合數位化打造「數位布料圖書館」，取得產品開發設計優勢，有利於提供多領域品牌服飾大廠對於各種不同機能性服飾的最佳解決方案。

管理層提到，第四季向為傳統出貨旺季，觀察目前多元領域品牌客戶訂單需求，運動、戶外領域銷售仍為未來營運亮點，公司將致力於完善高效供應鏈管理，以確保產品品質、交期，靈活應對終端市場需求變化，保持良好市場競爭力，同時積極擴大新客戶業務承接、加大專業工裝領域拓展等，以期創造未來營運更上層樓。

