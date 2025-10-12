良維AI伺服器電纜出貨強勁 9月營收創單月新高

良維今年前9個月營收累計為74.84億元，為歷年同期最強表現。（良維提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠良維（6290）受惠於AI伺服器大電流纜線出貨暢旺，9月營收9.15億元，月增10.94%、年增17.72%，創下單月新高，第3季營收25.29億元，季減3.2%、年增17.57%，寫歷年同期新猷，今年前9個月營收累計為74.84億元、年增28.79%，為歷年同期最強表現。

良維AI伺服器大電流纜線客戶包括北美雲端服務供應商亞馬遜，以及品牌廠國際商業機器公司、惠普、戴爾與聯想，管理層看好此類別產品強勁的成長力道，已經完全抵銷需求較弱的消費性電子產品帶來的負面影響，隨著輝達GB200、GB300訂單不斷，第四季營運可望維持第三季的高檔水準。

法人預估，良維旗下AI類別產品在第三季的營收貢獻比重可望達到5成，較以往成長15至20個百分點，有機會帶動單季獲利達到歷年新高，連帶今年每股盈餘（EPS）進一步上看9元，明年在新客戶加入放量行列之下，不排除出現比今年更好的營運成果。

