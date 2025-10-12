海外8投行估：今年台灣經濟成長5.3％ 遠超南韓約1％

海外8投行預估今年台灣經濟成長率達5.3%，南韓則僅約1%左右。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《朝鮮日報》12日報導，在全球晶圓代工龍頭台積電的帶動下，台灣經濟加速成長，而南韓則面臨國內需求疲軟的困境；海外投行預估今年台灣經濟成長率突破5%，南韓則僅約1%左右。

報導說，截至9月底，8家海外投行預估台灣今年的經濟成長率平均為5.3%，較8月底的預測值4.5%高出0.8個百分點，也比台灣主計總處公布的4.45%高出約1個百分點。

野村證券將今年台灣經濟成長預期從8月的4.6%上調至9月的6.2%，增幅達1.6個百分點。摩根大通則從5.8%調升至6.1%，美銀美林從3.5%調升至5.2%，花旗從3.5%調升至4.4%，匯豐從3.3%下調至5.7%，這5家投行均調高了成長預估。巴克萊、高盛和瑞銀維持原有預測，但都預期經濟成長將在5%左右的高點。

這些投行的樂觀預期源自於台灣半導體出口的蓬勃發展。受全球人工智慧（AI）熱潮和高性能半導體需求成長的推動，台灣對美國的半導體出口激增，引領了台灣經濟的加速成長。

台灣8月出口額達584.9億美元（約新台幣1.787兆元），月出口額首次超過南韓的584億美元（新台幣1.784兆元）。台灣第二季經濟成長率也年增8.01%。上述8家投行將台灣明年的經濟成長預期從8月底的2.1%上調至9月底的2.3%。

相較之下，海外8家投行對南韓今年經濟成長率的平均預測為1%，勉強避免了負成長。國際貨幣基金（IMF）和經濟合作暨發展組織（OECD）9月也分別預測南韓今年經濟成長率為0.9%和1%。海外8家投行對南韓明年經濟成長率的平均預測為1.8%。

根據亞銀（ADB）9月底發布的最新經濟展望報告，台灣今年經濟成長預估達5.1%，較4月預估值3.3%激增1.8個百分點。但南韓今年的經濟成長預估僅0.8%，與台灣相差近6倍。亞銀還預估，台灣明年經濟成長率2.3%，繼續高過南韓的1.6%。

