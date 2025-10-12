白銀今年已噴漲7成供應緊張！3000萬盎司從紐約急奔倫敦

白銀價格狂飆。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕白銀現價已升至每盎司 50 美元以上，今年以來現貨白銀累計漲幅超70%，導致倫敦白銀市場陷入混亂，大規模的空頭擠壓讓市場流動性幾乎完全枯竭。這種前所未有的情況導致倫敦白銀市場較紐約市場的溢價，從平常的 3 美分上升至超過 20 美分。一家物流公司高層透露，過去一周許多客戶要求將白銀從與紐約商品交易所（Comex）的金庫取出，空運到倫敦，估計約1500萬至3000萬盎司白銀從紐約運往倫敦。

綜合外媒報導，交易員稱，任何現貨白銀的空頭都很難找到白銀，因此被迫支付高昂的借貸成本移倉。還有的交易商已預訂跨大西洋航班中的艙位來運輸大塊銀條，以往這種昂貴的運輸方式大都用來運黃金。

同時，全球白銀供應已連續5年出現缺口，庫存不斷下降使其現貨溢價明顯。大宗商品對沖基金 Greenland Investment Management 投資長 Anant Jatia 說，從未見過市場這樣的情況，白銀目前已沒有可用的流動性。

由於流動性枯竭導致倫敦白銀市場較紐約市場的溢價，從平常的 3 美分升至超過 20 美分。摩根大通董事總經理 Robert Gottlieb 強調，銀行現在都不願意互相報價，因此價差極大，這也是流動性不足的原因。不僅如此，倫敦白銀隔夜借貸年利率上漲了100%以上。

供應緊張的局面很可能透過倫敦市場上更多白銀的供應來解決，要嘛是因為ETF投資者或其他持有者拋售，要嘛是因為交易商能夠將足夠數量的白銀從世界其他地方空運到倫敦，以緩解供應緊張。有跡象表明這種情況正在開始發生。

一家物流公司的高層表示，過去一週，他接到了越來越多的客戶電話，要求將白銀從與紐約商品交易所（Comex）掛鉤的金庫中取出，然後空運到倫敦。他估計，目前交易商正試圖將約1500萬至3000萬盎司白銀從紐約運往倫敦。上週五，Comex出現了四年多來單日白銀提取量最大的紀錄。

其他人則認為，白銀將開始流出中國，儘管由於中國國內供應緊張，白銀交易量可能有限，但最近幾天，中國的白銀價格也一直低於倫敦的價格。

