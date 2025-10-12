自由電子報
預知川普引爆崩盤？加密幣神祕人提前30分鐘出手暴賺2億美元

2025/10/12 17:12

川普揚言對中國徵收關稅的貼文引發市場崩跌。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕僅僅一則美國總統川普在社交媒體上的貼文，便讓美股暴跌蒸發約2兆美元市值。而與此同時，在加密貨幣市場，一名匿名交易者提前半小時建立大額空頭倉位，從這場「推文引發的金融風暴」中獲利近兩億美元。

神祕帳戶精準「押中崩盤」 真正令市場震驚的並不僅僅是股市的暴跌，而是加密市場中出現的一連串「精準操作」。

據鏈上數據分析平臺追蹤，10月11日凌晨，一名匿名帳戶在去中心化交易平臺Hyperliquid上建立大規模比特幣與以太坊空頭倉位。這些倉位建立的時間，正好在特朗普發佈關稅威脅的半小時前。

30分鐘後，川普揚言對中國徵收關稅的貼文引爆市場崩跌，比特幣瞬間暴跌，從12.25萬美元跌至10.5萬美元，跌幅接近15%。以太坊同步下挫，鏈上數百億美元槓桿頭寸被清算，散戶帳戶爆倉慘烈。而那名神祕交易者在市場最低點平倉離場，淨賺約1.92億美元。

