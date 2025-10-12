72歲獨居婦月靠1.4萬年金生活卻「拒絕金援」 兒子回家見1幕驚呆

2024年日本有43.4%的年金生活者完全依賴年金作為收入來源，若加上收入8成以上依賴年金的群體，比例達6成。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在物價持續上漲的背景下，讓不少只靠年金生活的退休族面臨經濟壓力。不過，一名72歲女性僅靠每月7萬日圓（約新台幣1.4萬元）的年金過活，卻拒絕兒子提出的匯款金援，這讓兒子感到不安，便在忙碌中抽空決定時隔1年返鄉，一開門看見「驚人景象」當場傻住，母親不僅自給自足、餐桌擺滿新鮮蔬菜，還活躍於社區活動，連開銷都低到不可思議。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京的寺本大輔（化名，45歲），擔心住在老家、獨居的母親幸子（化名，72歲）生活困難，提出要匯生活費，卻被拒絕。出於擔憂，大輔時隔一年返鄉探望。

他告訴母親「我明天回去」，幸子卻淡淡回應「你回來也沒什麼好菜款待喔。」對大輔來說，能看到母親平日的樣子反而正合他意，心想「她每月年金只有7萬日圓，不可能過得不辛苦。」然而，一年不見，他所看到的母親生活樣貌，遠超出他的想像。

返家當日，餐桌上擺滿色彩鮮豔的新鮮蔬菜。幸子解釋，這些食材來自與鄰居共同耕作的菜園，彼此分享收成；魚肉等蛋白質來源則常透過以物易物取得。她幾乎不需購買蔬菜，整體食費即使偶爾享受美食，每月仍低於1萬日圓（約新台幣1996元）。

讓大輔驚訝的還不只這些。為了壓低電費，幸子徹底利用電力公司的分時電價方案，主要在夜間用電，白天常去公民館或圖書館，不只是為了省錢，而是積極參與地方活動，許多以物易物的對象，就是在這些活動中認識的。她的水電與通信費總和，每月也才1萬多日圓（約新台幣1996元）。

又因為住的是自有房屋，不用付房租，幸子笑著說「光靠年金7萬日圓，還綽綽有餘呢。」這樣的生活方式，與外界對「節約生活」的想像有所不同。寺本直言「母親並不是在壓抑享受、苦撐度日，而是透過人際連結與生活智慧，過得比我還充實。」

據日本《2024年國民生活基礎調查》，43.4%的年金生活者完全依賴年金作為收入來源，若加上收入8成以上依賴年金的群體，比例達6成。另一方面，調查顯示，高齡夫妻家庭平均每月消費支出達25萬日圓（約新台幣5萬元），普遍存在約3萬日圓（約新台幣5988元）赤字，需依靠儲蓄補足。

然而，幸子的案例顯示，透過降低生活支出與積極參與社區活動，即使年金僅有7萬日圓，仍可維持相對富足的生活。專家指出，善用公共資源、社區網絡，以及重新檢視固定開支如電費，是提升高齡者生活品質的重要方式。

大輔最後仍將原本準備的10萬日圓（約新台幣2萬元）留給母親，但他感嘆「母親比想像中更堅韌，也教會我『富足』並非只有金錢一途。」

