中國管制稀土出口美股大跌，國安基金密切關注台股。（資料照）

〔中央社〕為了反制中國稀土管制，美國總統川普揚言對中國進口商品加徵100%關稅，美中貿易戰升溫，美股10日重挫，市場憂心台股明天也可能面臨大跌千點風險。相關官員表示，國安基金將密切關注國際政經局勢變化，適時維護投資信心與資本市場穩定。

中國官方9日連發6份公告，宣布對境外稀土物項、稀土技術等實施出口管制，川普不甘示弱，宣布將自11月起對中國進口商品加徵100%新關稅，美中貿易戰再度升溫引發美股10日重挫，科技股成重災區，輝達股價下跌4.85%，台積電美國存託憑證（ADR）也挫6.41%。

市場擔憂，美股10日重挫可能拖累台股在國慶連續假期後的開盤表現。

國安基金9日召開第3季例行委員會議，會中決議繼續執行安定市場任務，妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場穩定。

相關官員表示，國安基金已決議持續執行安定市場任務，對於國際政經局勢變化皆會密切關注；進場期間將繼續妥善、審慎運用有限的資源，維護投資信心與資本市場穩定。

