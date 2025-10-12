輝達進駐北士科卡關》北市府明將函文新壽合意解約 魏寶生：收到公文後研議

輝達進駐北士科T17、T18基地卡關！新光人壽董事長魏寶生表示，目前還沒看到公文，不曉得細節，「現在也無法預設任何立場，收到公文後會再來研議」。（資料照）

〔中央社〕輝達進駐北士科T17、T18基地卡關，台北市副市長李四川今天宣布，明天將發函新壽要求「共同合意終止契約」。新光人壽董事長魏寶生下午對中央社記者表示，目前還沒看到公文，不曉得細節，「現在也無法預設任何立場，收到公文後會再來研議」。

輝達台灣總部原先計劃設於北投士林科技園區T17、T18基地，但此處已由新光人壽保險股份有限公司取得地上權，台北市政府希望合意解約，由於雙方遲未達共識，各方持續喊話，爭議不休，而輝達也開始尋求並考慮其他合適地點，包括松南營區及北士科T12基地等處。

李四川今天在「北士科地上權轉移案」記者會上表示，他代表北市府向新壽提出共同合意終止契約要求，明天也會正式發公文給新壽，李四川強調，請新壽大膽提出不受質疑背信的條件，方案若合理會編列預算送台北市議會審查。

新壽董事長魏寶生今天下午接受中央社記者電訪表示，目前還沒看到公文，不曉得細節。至於後續動作，魏寶生強調，還是需要收到公文、看過內容之後，再和北市府談，「現在也無法預設任何立場，收到公文後會再來研議」。

