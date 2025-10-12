稀土管制恐迫台積電禁向美出售晶片 美媒警訊產業亂流

美媒報導，中國對稀土材料出口的進一步限制可能會迫使台積電和SK海力士和三星等公司獲得出口許可證才能將其晶片銷往世界其他地區，這意味著北京可以阻止尖端半導體流向美國，並擾亂國內供應鏈。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在中國最新的稀土出口管制措施下，美國晶片產業面臨巨大的不確定性，這可能會迫使台積電不再向美國公司出售晶片，將擾亂人工智慧產業和供應鏈。

美貿易爭端急轉直下，尤其是在北京宣布將加強「稀土」出口管制，對台積電等半導體公司進行額外審查之後。作為全球最大的稀土生產國，中國佔全球總產量的90%，目前正朝著限制稀土准入的方向邁進，對使用國產稀土材料生產的終端產品實施許可政策。

wccftech報導指出，中國對稀土材料出口的進一步限制可能會迫使台積電和SK海力士和三星等公司獲得出口許可證才能將其晶片銷往世界其他地區，這意味著北京可以阻止尖端半導體流向美國，並擾亂國內供應鏈。

新的限制措施將於12月8日生效，更重要的是，中國的立場似乎已從阻止其材料用於軍事技術，轉變為如今影響美國的人工智慧產業。

稀土材料在晶片製造設備中發揮著至關重要的作用，尤其是在拋光和曝光設備中。台積電擁有多元化的稀土採購鏈；然而，其中許多最終都來自中國供應商。

不僅如此，中國的出口管制也使艾斯摩爾（ASML）和東京電子（Tokyo Electron）等實體面臨風險，為這家台灣巨頭擴大生產規模帶來了困難。

中國10月9日發布「公布對境外相關稀土物項實施出口管制的決定」及「公布對稀土相關技術實施出口管制的決定」，對境外稀土物項、稀土技術實施出口管制，並規範邏輯晶片、存儲晶片、具潛在軍事用途的人工智慧須逐案審批。

根據北京新規，全球各地公司銷售的產品內，只要中國所產特定稀土原料占產品價值0.1%以上，就須向中方申請許可；使用到中國採礦、提煉或製磁技術生產的稀土，也受到出口管制。

