金價瘋漲該買多少才安心？專家全說了

〔財經頻道／綜合報導〕金價上週觸及每盎司4000美元新天價，許多人好想知道到底投資組合應該配置多少黃金才足夠？有人喊15%，有專家則建議，黃金占比介於5%至7%比較合理。投資人可考慮個人投資目標、風險承受能力和總體經濟前景等因素。

經濟不確定性和地緣政治緊張局勢促使投資人紛紛湧向避險資產，現貨黃金價格上週首次突破每盎司4000美元，一度觸及每盎司4040.46美元。隨後回吐漲幅，未能守住4000美元關卡。

Capital Economics氣候與大宗商品經濟學家侯賽因（Hamad Hussain）表示，鑑於近幾週金價上漲速度極快，短期內價格可能出現回檔風險。但在未來幾年內，金價可能會持續緩步走高。

由於市場仍看好金價，手上的資金應該配置多少黃金成為熱議話題。今年7月，對沖基金傳奇人達里歐（Ray Dalio）表示，投資者應將其投資組合的15%配置為黃金或比特幣。投資專家在接受《商業內幕》採訪時也認為，這可能是合理的配置。

Catalyst Funds首席投資長米勒（David Miller）說，「我們認為投資者應將投資組合中至少15%的黃金，作為其他固定收益資產的替代品。全球需求依然強勁，供應增長受限，實際收益率仍處於歷史低點，所有這些都支撐了金價上漲。」

管理 110 億美元資產的基金 GraniteShares 執行長萊茵德（Will Rhind）則認為，對於多元化投資組合，我們通常會看到客戶將7%-10%的資金配置在黃金上。當然，這個數字會因客戶的投資目標、風險承受能力和總體經濟前景等因素而有很大差異。

部分專家認為略低於 7% 的門檻是最合理的。Social Discovery Ventures 首席投資長利斯 （Alexander Lis） 稱，「我們認為，將 5% 的資金配置到黃金上，對於傳統的長期股票和債券投資組合來說，是一個有價值的補充。」

《華爾街日報》建議投資者可以通過多種方式投資黃金，包括購買實物黃金、黃金ETF、黃金期貨、以及黃金礦業公司股票。許多華爾街人士建議在投資組合中至少配置一小部分黃金。

