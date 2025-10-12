川普500字貼文炸掉美股2兆美元 CNBC曝決定性影響

週一（13日）對市場來說可能又是艱難的一天，因為川普在收盤後發表的早間聲明中表示，他將對中國產品徵收100% 的關稅，「高於他們目前支付的任何關稅」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美股距離再創歷史新高僅差幾個百分點之際，卻在美國總統川普發布一條500字的社交媒體貼文後，2兆美元（台幣61兆元）的市值就蒸發了。這一結果表明，川普的個人貿易政策仍然對全球經濟的命運有著「決定性的影響」。

美國東部時間上午10:57，川普在其《真相社交》平台上寫道，中國對世界其他國家「變得非常敵視」，尤其是在稀土金屬的控制方面。中國憑藉對這些關鍵資源的「壟斷」，將世界「俘虜」。「我們目前正在考慮的政策之一，就是大幅提高進入美國的中國產品的關稅。」

請繼續往下閱讀...

在川普這篇500字的文章中，Bespoke Investment Group估計，光是這篇貼文，美國股市就蒸發了約2兆美元的市值。

紐約證券交易所收盤鈴聲響起時，標準普爾500指數下跌了2.7%。這是自4月初以來最糟糕的表現，當時股市正陷入川普所謂的「解放日」政策的衝擊，川普宣布對全球所有國家徵收高於預期的關稅，導致股市暴跌。

依賴與中國貿易的科技公司總部所在地那斯達克指數下跌3.56%，也是4月以來最糟糕的表現。納斯達克指數在周五交易中觸及川普貼文發布前的歷史高點。道瓊工業平均指數下跌879點，跌幅1.9%，5月以來的最差表現。羅素2000小型股基準指數下跌3%。

周一對市場將是艱難挑戰

週一（13日）對市場來說可能又是艱難的一天，因為川普在收盤後發表的早間聲明中表示，他將對中國產品徵收100% 的關稅，「高於他們目前支付的任何關稅」。

川普也表示，美國將對「所有關鍵軟體」實施出口管制，這可能會對輝達等人工智慧領導者造成重大影響。新的關稅將於11月初生效，大約在川普與習近平會晤的峰會期間。川普貼文暗示，這些談判可能不會現在進行。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法