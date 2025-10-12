不同意「新新併」換約 北市府：是合約履行問題 非為輝達取得土地

台北市副市長李四川。（記者方賓照攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府今（12）天由副市長李四川率法務局、地政局首長，出面說明將與新光人壽啟動北士科T17、T18地上權合意解約程序；外界質疑市府拿「新新併」換約將不同意為手段，法務局長連堂凱強調，不同意換約是合約進行中產生問題，用個案判斷做出的決定，而不是用這個方法來取得土地給輝達。市府與輝達都擔心換約可能會進入爭訟、司法程序，不認為是取得T17、T18土地的好方法。

法務局長連堂凱。（記者方賓照攝）

李四川說明，今年3月，輝達黃仁勳尚未宣布在北士科設台灣總部前，新壽就發文就與北市府的3塊地，詢問市府在「新新併」合約要轉移的意見；當時市府就明確告知，南港轉運站BOT案，工期嚴重落後，必須要提供趕工計畫，趕工計畫核定後，再看同不同意。T17、T18沒有任何新建，當時就不同意換約，並不是因為現在要給輝達，才用這個手段去解約。經貿園區已興建完成並營運，換約沒問題。

請繼續往下閱讀...

連堂凱補充說，單方面的不同意換約、終止契約，是目前T17、T18繼續走下去，到年底「新新併」時必然會發生的狀況；但市府不排除屆時要求返還土地、塗銷地上權，新壽可能會不同意，雙方因此進入爭訟程序。之前跟輝達討論新壽的合約狀況時，雙方都知道有換約的問題，但輝達認為無法保證不會進入爭訟，雙方都不認為用強制終止契約這個方法取得土地是個好方向。終止契約是基於整個合約的履行，不是拿來作為取得土地給輝達的手段。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法