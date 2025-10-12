川普揚言加徵100％關稅！中國商務部回嗆：不願打、但也不怕打

中國擴大稀土出口管制，引發美國總統川普不滿，宣佈11月起對中國商品課徵100%關稅還擊。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國日前宣布大幅擴大稀土出口管制，引發美國總統川普不滿，宣佈11月起對中國商品課徵100%關稅還擊。對此，中國商務部12日回應，如果美方一意孤行，中方也必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益，「我們不願打，但也不怕打。」

根中國媒體報導，中國商務部新聞發言人表示，中方發布了關於稀土等相關物項的出口管制措施，這是政府依據法律法規，以改善自身出口管制體系的正常行為。「中國作為負責任大國，始終堅定維護自身國家安全和國際共同安全，始終秉持公正、合理、非歧視的原則立場，審慎適度實施出口管制措施。」

當被問起美國加徵100%關稅一事，中國商務部新聞發言人回應，美方有關表態是典型的「雙重標準」。長期以來，美方泛化國家安全，濫用出口管制，對華採取歧視性做法，對半導體設備、晶片等眾多產品實施單邊長臂管轄措施。「美方管制清單物項超過3000項，而中方出口管制清單物項僅900多項。美方使用出口管制最低含量規則由來已久，低至0%。美方相關舉措嚴重損害企業正當合法權益，嚴重衝擊國際經貿秩序，嚴重破壞全球產供鏈安全穩定。」

中國商務部提到，特別是9月中美馬德里經貿會談以來，短短20多天時間，美方持續新增出台一系列對華限制措施，將多家中國實體列入出口管制實體清單和特別指定國民清單；透過穿透性規則任意擴大受管制企業範圍，影響中方數千家企業；中方關切和善意，執意對華海事、物流和造船業無視、物流和造船業301。美方的行為嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍，中方對此堅決反對。

商務部強調，動輒以高關稅進行威脅，不是與中方相處的正確之道。對於關稅戰，中方的立場是一貫的，「我們不願打，但也不怕打」。中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首通話重要共識為引領，維護好來之不易的磋商成果，繼續發揮中美經貿磋商機製作用，在相互尊重、平等協商基礎上，透過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。「若美方一意孤行，中方也必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。」

