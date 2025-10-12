輝達總部落何處？經部10/24前提備案 台北市松南營區在列

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台北市副市長李四川今（12）日臨時召開記者會說明，市府決定與新壽商談合意終止合約，盼雙方協商把輝達（NVIDIA）海外企業總部留在台北。經濟部重申，經濟部全力爭取輝達公司在台灣設立海外企業總部，會按照輝達的需求，提供可能的土地資訊，並在24日前提供。另經濟部長龔明鑫日前也透露，備胎方案包括民生社區松南營區。

輝達海外企業總部欲進駐北士科T17、T18基地，但因地上權問題卡關。經濟部表示，內政部已在7月16日函復台北市政府可依「土地徵收條例」第44條第1項第5款及第6項規定辦理，並多次公開說明，中央政府一直積極予以協助。

請繼續往下閱讀...

經濟部今日受訪重申，經濟部會按照輝達的需求，提供可能的土地資訊，本月24日前提供。

經濟部長龔明鑫日前受訪證實，輝達最屬意北士科T17、T18基地，中央會盡力幫忙，其他備胎方案也在盤點中，經濟部會盡快盤點其他符合輝達條件的可能地區。

龔明鑫指出，先前擇地上已有基礎準備工作，當初輝達之所以選擇北士科T17、T18基地有其考量，經濟部會再提供可能基地供輝達參考，民生社區松南營區確實是選項之一。

輝達評估海外總部地點的條件是否以北部為主，龔明鑫表示，涉及營業秘密，不便對外透露。

