輝達總部進駐》李四川澄清未說140億元 合意解約金需由新壽提出

〔記者何玉華／台北報導〕輝達台灣總部進駐北士科T17、T18因土地問題卡關，傳出新壽要求合意解約金高達140億元，台北市副市長李四川表示，從未說過新壽提出140億元，合理的解約金要由新壽計算提出，市府再編預算送到議會，並強調合約是跟新壽簽，因此現在談判的對口還是新壽。

李四川說，他從未說過新壽提出140億元，據他了解是有議員在臉書寫的；當初他在議會報告是說，新壽簽約50年，認為預期的利潤能有107億元，有向新壽說明，他們可以提出來，政府機關一定編列預算送到議會。至於合理的價格是多少，就由新壽依據他們經營本身計算50年的權利有多少才合理？包括讓他們的董事會也不會對管理階層提出背信。

地政局長王瑞雲補充說，解約金回到契約，合意解約依照合約可以直接退的部分是履約保證金，還有按比例尚未發生的權利金，總共30億元左右。此外要協議的金額，應該由新壽提出後，雙方再來進一步磋商。

