新壽投資T17、T18未逾5年限期 北市府：1年要蓋完「工程人員都不會信」

台北市法務局長連堂凱（右）說，T17、T18要在1年蓋完「工程人員都不會相信」。（記者方賓照攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府將以北士科T17、T18土地開發不力為由，不同意取得地上權的新光人壽（新壽）在「新新併」後換約，金管會認為尚未達法令規定的5年期限，台北市政府法務局長連堂凱表示，目前還是什麼都沒有的素地，到年底已經第4年，說1年要蓋完，「所有工程的人員都不會相信」。台北市副市長李四川補充說，是因為「新新併」，市府對換約有准駁權利，否則還是要給他工期，頂多就是逾期罰款。

台北市副市長李四川說明，市府將啟動與新壽T17、T18地上權合意解約程序。（記者方賓照攝）

金管會認為，壽險業者投資不動產規定，最長應於取得日起5年內興建完工並符合即時利用並有收益基準，新壽是在2022年2月取得土地，至今約3年半，尚未違反規定時限。

連堂凱說，契約規範的開發時間是5年，但在個案上判斷，到今年底已經進入第4年，從一個合理的興建期來看，加上市府有「新新併」後繼受契約的同意權，因此會就個案來做判斷，是否同意讓「新新併」後取得契約的義務跟權利，依不同的案件做不同的個案判斷，不是一昧的抹煞新壽，就個案的履約狀況，合理的就給續約，有問題的就請來報告，顯然已經不合理的，「已經到第4年了，說明年要蓋完，所有工程的人員都不會相信。」

李四川補充說，假設新壽不「新新併」，就工程上來說，工期就是5年再加延長2年共7年，新壽沒有違約，市府也不可能解約，頂多就是逾期，比照南港轉運站BOT案的方式，依照契約罰款。但現在要「新新併」，合約有要求合併要經過市政府同意，市府不同意就可以解約。市府看北士科T17、T18標到3年多還在長草，當然希望拿回來。

