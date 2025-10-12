稀土卡脖子惹怒川普100％關稅反擊！北京這步恐「打錯算盤」

美國總統川普不滿中國的最新稀土出口管制，宣布對中國輸入產品徵收100%關稅。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國日前祭出最新的稀土出口管制措施，引發美國總統川普不滿反擊，宣布對中國輸入產品徵收100%關稅，此舉使全球兩大經濟體之間的緊張關係快速升高。外媒報導，分析人士推測，這回中國的稀土限制，可能是為即將舉行的川習會累積籌碼。然而，此舉可能「適得其反」，除了川普的報復威脅之外，許多美方政界人士也批評北京的行動，並呼籲美國必須降低對中國經濟的依賴。

《紐約時報》報導，北京本週宣布對稀土實施新的全球使用限制，而這些材料對美國晶片與電池製造商至關重要，引發川普強烈反擊。川普在「Truth Social」平台上發文指出，新關稅將於11月1日生效，並會「加在」現有稅率之上。目前美國對中國出口商品的關稅已達30%，有些甚至更高。

報導指出，稀土對製造馬達、煞車系統、半導體與戰機等產品至關重要，今年以來一直是中美間的緊張焦點。川普過去也曾大幅加徵中國出口關稅，但當其導致雙方貿易受阻並傷及企業利益時，他也曾撤回部分措施。今年4月，在川普對中國商品祭出高額關稅後，中國政府就反制，限制出口給美國汽車與國防製造商的稀土。

分析人士推測，這回中國的稀土限制，可能是為即將舉行的川習會累積籌碼。然而，此舉可能「適得其反」。除了川普的報復威脅之外，許多美方政界人士也批評北京的行動，並呼籲美國必須降低對中國經濟的依賴。

中國政府近年設定雄心壯志，要稱霸鋼鐵、造船、機器人、稀土與生技等產業。美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）稱北京的行動是「對美國的經濟宣戰」，也是對川普總統「爭取公平貿易努力的一記耳光」。他表示，美國應立即通過立法，終止給予中國的貿易優惠待遇，建立本國礦物供應鏈，並「以出口管制扼殺中國科技產業，而不是把先進晶片賣給它」。

智庫「亞洲協會政策研究所」副總裁、前美國資深貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）指出，川普的聲明顯示，「兩國之間剛形成的緩和氛圍其實非常脆弱」。她說「北京越來越強硬，自認在雙邊關係中佔上風。」但川普的反制言論顯示，「這場遊戲不是只有一方能玩。」

兩國領袖會面預計兩週後舉行，但卡特勒指出，目前尚不清楚雙方是否願意為了維持會晤而降溫。

