台塑四寶營運落底回升 法人看Q3虧轉盈

〔記者張慧雯／台北報導〕美中關係生變，讓半導體產業晴空遇亂流，不過，也有不少傳產落底復甦，台塑四寶預計10月13日公告9月營收與第三季獲利，法人則看台塑集團營運落底回升，第三季四寶皆可有獲利，給予台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）「買進」評等，目標價分別為50元、36元、50元。

元大投顧指出，目前塑化產業處於景氣轉折的關鍵時刻，第一，美中關稅談判，美國一度禁止乙烷出口，中國乙烷裂解廠運作不順，未來乙烷裂解乙烯工廠投資計畫恐生變數；第二， 中國反內捲政策出台，淘汰老舊產能，以煉油老舊產能佔比超過3 成，受惠最大，烯烴及純苯的老舊產能佔比也在14%以上，有助於改善供需失衡；第三，烏俄戰爭若能停戰，可削減中國低價原油成本優勢，減緩市場競爭壓力；第四，油價長期趨勢偏空，下游塑化業者可望享有成本降低好處，可提振獲利表現，展望趨於樂觀。

元大投顧認為，台塑化第二季營運受關稅政策干擾、台幣升值衝擊，及油價下跌拖累，造成本業陷入虧損，業外亦有匯損拖累，而第三季因關稅政策干擾淡化，台幣停止升值，油價處於整理格局，而柴油發電需求強，提振台塑化煉油獲利大幅改善，預估第三季每股稅後盈餘（EPS）可回升至0.41元，更進一步挹注台塑與台化獲利，估計第三季台塑四寶每家都能獲利。

