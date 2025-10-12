美中翻臉釀AI泡沫化? 法人看全球景氣韌性強、泡沫可以很「任性」。（擷取自元大投顧）

〔記者張慧雯／台北報導〕美中翻臉，不少人擔憂恐造成AI泡沫化，不過，法人認為，面對關稅與地緣政治不確定性的干擾，全球經濟依然保持韌性，且循環趨勢向上，雖然當前AI行業的高度擴張讓市場嗅到泡沫的氣息，但歷史經驗顯示，只要景氣仍具韌性，泡沫很可能就能繼續「任性」。

元大投顧最新報告顯示，過去的AI投資高峰主要由四大CSP業者（Microsoft、Meta、Google、Amazon）主導，這些企業具備穩定且龐大的現金流，以及可透過成熟SaaS 模式將資本支出變現的能力，以至於資本支出持續擴大之際，自由現金流量依然為正；然而，OpenAI今年上半年營收僅約43億美元，Oracle在大規模資本支出後，自由現金流甚至已轉為負值。

不過，元大投顧也認為，泡沫的生成與破滅並非一蹴可幾，仍需具備相應的總體經濟條件，例如景氣步入衰退或利率再度攀升，使投資人失去「願意做夢」的環境。

觀察9月G20國家的OECD領先指標已經連續4個月上升，且有9成的國家領先指標處在擴張，顯示儘管面對關稅與地緣政治不確定性的干擾，全球經濟依然保持韌性，且循環趨勢向上。元大投顧分析，回顧歷史經驗，當OECD領先指標向上時，不僅多數時候股市都處在多頭市場，且即便拉回幅度也不大，平均而言，未來3個月最大拉回幅度只有3.58%，以1998年10月至2000年3月為例，當時股市評價雖然已極端昂貴，但在景氣的支撐下，平均3個月最大拉回幅度也僅有4.02%。

元大投顧認為，雖然當前AI 行業的擴張已讓市場嗅到泡沫的氣息，但歷史經驗顯示，只要景氣仍具韌性，泡沫很可能就能繼續「任性」，投資人先不必過度恐慌。

