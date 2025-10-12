北士科T17、T18留輝達 北市府將發文新壽合意解約

台北市副市長李四川（右）、法務局長連堂凱（中）召開記者會。（記者方賓照攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達台灣總部希望落腳北士科T17、T18基地，卻因地上權問題卡關，台北市政府與擁有地上權的新光人壽（新壽）多次隔空交火，台北市副市長李四川今（12）天臨時召開記者會說明，市府決定與新壽商談合意終止合約，明（13）上班日將正式發文新壽，希望新壽營運階層在不被新壽董事會質疑背信的情況下，提出合意解約的條件，雙方能坐下來協商，把輝達留在台北。

李四川表示，前幾天市府跟經濟部都收到輝達要求找其他土地的要求，北市府至今的立場還是希望能符合輝達當初選擇T17、T18最先、最喜歡的兩塊土地；因此市府將對新壽提出正式要求共同合意終止契約。明天週一會正式的發公文給新壽。

李四川說，市府與新壽原來的契約中，新壽是必須要把建築物蓋好才能移轉，新壽之前一直希望能夠直接移轉，但到現在為止，得標3年多，上面還是素地，沒有任何建築。若用素地讓其移轉，當初有意來招標的企業會質疑公務人員有圖利之嫌。

李四川說，9月底，新壽跟輝達的MOU到期，台新新光金控總經理林維俊也表示，希望大家能夠坐下來商討，齊心協力把輝達留下來。市府擔心圖利，新壽也擔心沒有提出好的條件，會被董事會認為背信；因此，希望新壽就擔心會被質疑背信的條件說明清楚，按照不會被質疑背信的條件送到市政府，市府才有具體的方案可以坐下來談。

李四川說，若方案合理，市府一定會編列預算送議會審議，盡快解決這個問題。就上週台北市議會開議的情況，朝野三黨所有議員都希望把輝達留在台北市，現在唯一的解決方案就是雙方合意終止契約；一旦雙方合意解約後，市府會依內政部同意的部分，由市府直接設定地上權給輝達，這是輝達最喜歡的方案。

台北市地政局長王瑞雲補充說明，依照合約目前市府可以退還的是履約保證金跟尚未發生的權利金，計算後總金額約30億元，但還要看新壽提出的情形，雙方進一步的磋商。至於談判的期限，李四川表示，只能說希望盡快，希望在10月24日後重新提出的土地前；但也許新壽也需要經過董事會討論，因此不會設定時間、預設立場，以免新壽無法完成既定的程序。

