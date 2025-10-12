台股創高後遇美中變局 法人估恐回跌千點、重挫就是買點

台股創高後遇美中變局，法人估恐回跌千點。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股上周四（9日）指數再創新高，正當市場一片歡欣，喊台股上看3萬點之際，國際情勢在國慶連假期間突然逆轉，美中關係生變，美股大跌千點、虛擬貨幣暴跌20%；法人以美股跌幅、台積電ADR跌勢預判，台股這波恐崩跌千點以上，但法人也直指，美中談判持續進行中，這些都是手段之一，對投資人來說，大跌就是買點，投資人可分批向下承接。

法人分析，這一波不少投資人看著台股持續創新高，主要是台積電（2330）領漲，但真正賺到錢的人其實不多。根據國慶連假期間，以富台指累計跌幅超過6%計算，台股指數跌幅約1600點以上，若以台積電ADR跌幅7.8%計算，若周一開盤台積電跌幅也相當，影響台股下跌就近千點。

也就是說，無論從美股跌幅、台積電ADR跌幅來看，對台股影響都是下跌千點，投資人該怎麼辦?法人認為，中國宣布管制稀土、美國也不甘示弱要對中國加徵100%關稅，主要都是月底APEC川習會前的談判手段，觀察過去到現在美中貿易戰，常常最後「雷聲大雨點小」，在中國管制稀土、美國加徵100%關稅尚未真正實施前，股市中長期多頭格局未變，大跌就是買點。

