電影業技術總監投資踩雷賠光光 81歲淪外送員悲吐最壞情況

外送員是許多人兼差打工的選項。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著超高齡化時代來臨，老年貧窮備受重視。今年81歲的美國長者曾從事電影相關行業長達30多年，還擔任過電影片廠的技術總監，期間也開立IRA（個人退休金帳戶），卻因投資風險資產踩雷幾乎賠光，目前打2份工，還在外送平台DoorDash打工。這位阿公坦言負債超過25萬美元（約台幣762萬），最壞情況就是賣房。

《商業內幕》11日報導， 81 歲的史密斯（Richard Smith）與妻子過著工作露營的生活，這是一種工作與露營相結合的生活方式。9年前，史密斯與妻子在佛羅里達州買了一棟房子，冬天在那裡住六個月，露營車則是後半年工作露營的家。現在每週工作7天無休，除了在露營地打工，還在外送服務平台DoorDash當外送司機。

請繼續往下閱讀...

史密斯提及，1963 年開始在紐約州羅徹斯特的伊士曼柯達公司工作長達30 年。在 1990 年代，獲得在好萊塢一家大型電影實驗室工作的機會，搬到洛杉磯擔任技術總監，一直做到 2004 年左右。

當時，史密斯一心想全職從事工作露營，開著車環遊全美是畢生的夢想之一。後因加州一所大學給了史密斯機會，擔任學校電影和電視電影實驗室的主管，負責所有電影資料庫的檔案修復和保存工作。為此，史密斯又為他們工作五年，原本打算再做幾年，直到達到退休，但他們在2009年因經濟狀況急轉直下，提供優退方案。

史密斯接受了退休方案並將其投資到 IRA 中。不幸的是，由於愚蠢的決定做了風險投資踩雷，導致IRA帳戶陷入崩潰。再加上晚年才投資，所以無法為退休預留很多錢。

於是史密斯和妻子決定將擁有的所有東西都裝進房車和一輛大型拖車中，前往阿拉斯加，因為兒子及孫子都住在那裡。在接下來的8年裡，史密斯夫婦倆全美各地旅行 ，工作、露營和探親訪友。

由於找不到一份為期六個月的兼差工作，去年冬天史密斯開始當DoorDash外送司機，他認為，開車是這個年紀仍然可以做得很好的事情之一，目前健康狀況良好，但不知道能否持續下去，而且體重超重。

這位高齡81的阿公坦言自己負債累累，房貸和信貸超過 25萬美元，每月的社會保障金接近 3000 美元（約台幣9.2萬），目前 IRA 帳戶不到 2萬美元（約台幣61萬），並自爆「我沒有儲蓄帳戶」。阿公說，在最壞的情況下，考慮賣房，全年都住露營車。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法