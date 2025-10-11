2奈米賽事超越台積電？外媒3問英特爾「有影無」

業界專家對英特爾的1.8奈米代工計畫仍持謹慎態度，尤其是良率有待提升，並且攸關英特爾最重要的還有兩關鍵因素，即產量和確保大型科技客戶的問題。 （彭博資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾傳出在下一代晶片競賽中超越三星電子和台灣台積電，宣布量產1.8奈米晶片（相當於台積電和三星的2奈米），加劇全球最先進晶片代工領域的競爭。韓媒koreaherald指出，業界專家對英特爾的代工計畫仍持謹慎態度，尤其是良率有待提升，並且攸關英特爾最重要的還有兩關鍵因素，即產量和確保大型科技客戶的問題。

英特爾週四發布其Panther Lake CPU架構，這是其首款基於18A製程構建的AI PC平台，該架構將於今年晚些時候應用於筆記型電腦。據英特爾稱，這款新晶片將在位於亞利桑那州的Ocotillo Fab 52工廠生產，並將以英特爾酷睿Ultra系列3的品牌推出。

英特爾的意外亮相正值晶圓代工巨頭台積電和三星準備在今年稍後推出各自的2奈米級產品之際。此前，只有這兩家亞洲晶片製造商能夠生產採用5奈米以下製程的晶片。

這項消息標誌著全球首次正式量產2奈米級晶片，被視為英特爾的重大回歸，近年來，英特爾在先進晶片製造領域一直落後於亞洲競爭對手。

業界專家對英特爾的代工計畫仍持謹慎態度，並指出，今年早些時候，該公司尖端製程的良率僅為10%左右，舉步維艱。通常情況下，穩定的量產需要70%到80%的良率。

據報導，台積電今年上半年2奈米製程的良率已超過60%。三星也提高了良率，但尚未宣布全面投產。

祥明大學系統半導體工程教授李鍾煥（音譯）表示：最重要的因素是產量，其次是確保大型科技客戶。他說：「提高良率並非易事，但如果英特爾真的這麼做了，就說明他們有多拚命。這是他們唯一的出路。AI半導體如今已成為業界最關鍵的產品，英特爾別無選擇，只能徹底重塑自我，否則生存將舉步維艱。」

