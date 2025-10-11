台積電漲勢是否超越基本面 英媒點名全球聚焦股票

台積電的業績將成為人工智慧驅動的晶片熱潮強度的晴雨表。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英國雅虎財經新聞11日報導，下周全球市場有4家值得關注的公司將公佈財報，將為投資者提供對全球經濟狀況的新見解，這些公司包括台積電、美國投銀摩根大通、荷蘭晶片製造設備商艾斯摩爾（ASML）和 印度資訊科技服務公司印孚瑟斯（Infosys）。

在亞洲，台積電的業績將成為人工智慧驅動的晶片熱潮強度的晴雨表，人們越來越懷疑這波漲勢是否超越基本面。

在美國，按資產和市值計算，美國最大的銀行摩根大通 （ JPM ） 將於週二發布季度財報，引領金融業的更新。

在印度，投資者關注的是印孚瑟斯，該公司將在幾天後公佈財報，此前該公司宣布一項17.5億英鎊的股票回購計劃，這重新引發了人們對其股票的興趣。

在歐洲，所有人的目光都集中在歐洲最大、最有價值的科技集團ASML身上，在分析師連續上調其目標價之際，該公司向投資者更新了對其先進晶片製造工具的需求。

台積電10月16日星期四發布第三季業績，最新的月度銷售數據已經讓投資者對這家全球最大晶片代工製造商第三季度的表現有了一些了解。台積電週四公佈9月營收為3309.8億新台幣。根據雅虎財經英國的計算，這使得其第三季總營收達到9899.2億新台幣。

根據路透報導，這一數字超過了倫敦證券交易所基於22位分析師的預測得出的9732.6億新台幣的智慧預測。以美元計算，第三季的數字為324.3億美元，大約處於台積電以美元給出的318億美元至330億美元指導價的中間值。

Hargreaves Lansdown 高級股票分析師布里茨曼（Matt Britzman）表示：展望最後一個季度，這設定了較高的門檻，但它與今年早些時候確定的上升軌跡一致，並表明即使在宏觀和政策不確定的情況下，人工智能交易仍將持續強勁。

最新銷售數據公佈後，台積電台北上市股票（2330）創下新高，今年迄今股價已上漲近34%。台積電第二季營收成長近39%，至9337.9億新台幣，淨利成長60%，至3982.7億新台幣。

布里茨曼表示：「台積電在2025年取得了強勁的開局，上半年業績遠超預期，凸顯了其在人工智能和高性能計算領域的強勁表現。

台積電已承諾擴大在美國的業務，並在今年稍早宣布將投資額增至1650億美元。這包括建造三座新的製造廠、兩座先進的封裝設施以及一個大型研發團隊中心。

摩根大通這家美國銀行巨頭計劃於10月14日星期二公佈第三季財報。由於該銀行繼續受益於利率上升和消費者活動的活躍，分析師預測該銀行每股收益為4.83美元，營收為 446.6億美元，分別年增10.5%和4.7%。隨著市場預期增強，本季獲利預期較上月上漲2.1%，較上一季上漲6.7%。

印孚瑟斯 （ INFY.NS ） 10月16日公佈第二季業績。這家印度最大的資訊科技服務公司在全球競爭日益激烈的背景下，投資人希望從中尋找有關營收成長、客戶發展動能和利潤率彈性的訊號。

荷蘭半導體設備巨頭ASML將於10月15日星期三公佈第三季財報，市場將重點關注其高NA EUV技術的關鍵更新、與中國相關的出口限制以及更廣泛的客戶投資趨勢。

