52歲經理年薪200萬「出差」沾桃色風暴 妻平靜1句話他淪為吃便當光棍

〔財經頻道／綜合報導〕日本一位年薪1000萬日圓（台幣200萬元）的52歲經理，一邊吃著便利商店便當，一邊感嘆著孤獨。事情的起因是「一次出差去鄉下，在一家居酒屋的夜晚」之後，與一名女子邂逅，之後與妻離婚，現在他身無分文的成為租屋客。

日本The Gold Online報導，佐佐木一俊（化名，52歲）是一家公司的經理。他的年薪超過1000萬日圓，穩步償還著房貸，與妻子和兩個孩子（一個是大學生，另一個是高中生）生活在一起。

他就職於一家歷史悠久的機械製造廠，公司文化保守，員工們經常與家人聚會。他曾在年終聚會上以「重視家庭的老闆」的身份廣受好評，並在公司內部享有良好的聲譽。

然而，在一次出差的晚上，佐佐木的生活卻發生了翻天覆地的變化。他在一家居酒屋裡邂逅了坐在他旁邊的一位34歲女性。兩人在東京相遇，佐佐木逐漸被她迷住了。他原本打算把重心放在家庭和工作上，但不知不覺中，他的腦海裡充滿了對她的思念。

他開始晚歸，並在休息日「外出」度日。妻子敏銳地察覺到他的改變，很容易就發現了他的不忠。

當他提出離婚時，妻子出奇地「平靜地」回應。離婚談判進展順利。他從與妻子結婚25年來積攢的3000萬日圓中分得了1500萬日圓。他還同意將他們共同居住的房屋的抵押貸款（每月12萬日圓）過戶到妻子名下，作為補償，妻子將承擔剩餘幾年的房貸。

他還承諾支付孩子們大學畢業前的教育和生活費用。最終，他只剩下微薄的積蓄和一部分退休金。佐佐木最終只能身無分文地搬進了租來的公寓。

離婚前後，公司裡流傳著他出軌的謠言，讓他失去公司對他的信任。在保守的公司文化下，他「顧家、值得信賴的老闆」的名聲徹底崩塌。

佐佐木當時還想著：「只要她需要我，就好。」然而，在他宣布離婚後不久，他外遇的對象態度突然轉變，她告訴他自己找到了新男友，這段感情戛然而止。餐廳的餐費、禮物、旅行費用、對未來的承諾……留下的只有孤獨和空空如也的銀行帳戶。

佐佐木懊悔說：「如果我什麼都沒做，我就能和妻子一起享受平靜的退休生活。我真是個傻瓜。」現在他孤身一人，甚至週末也一樣。他只能吃便利商店的便當，也失去了積蓄、房貸、教育費用和家庭生活，以及在職場中的公司信任。

