退休阿北存款400萬想買哈雷耍帥 阿嬤不忍了只問1事

〔財經頻道／綜合報導〕許多人辛苦一輩子就是希望退休後能夠一圓少年夢。一名日本退休阿公好想騎著哈雷機車兜風，阿嬤憂影響財務穩定，急問退休金及存款只有2000萬日圓（約台幣400萬）負擔得起哈雷嗎？理財專家估計，基礎款哈雷約380萬日圓（約台幣76萬），再加上20萬到30萬日圓（4萬至6萬）的選配費等，等於買車就先燒掉400萬日圓（約台幣80萬），建議買二手車或便宜車款也可當不老騎士。

日媒《Financial-field》報導，哈雷戴維森的價格可以在其官網查詢，Touring的價格大約在377萬到580萬日圓（約台幣75.4萬至116萬）之間。

假設價格為380萬日圓（含稅），再加上20萬日圓到30萬日圓的費用和選配費用，那麼第一年的總成本大約是400萬日圓。如果一次性支付現金，阿北的資產將從2000萬日圓減少到1600萬日圓左右，可能會錯失一些投資機會。

倘若搭配車貸則可以提高年度現金流，保持財務彈性。無論如何，重新規劃財務至關重要，並將約400萬日圓購車初始費用納入其中。

另外，重機的維護費用（包括保險、稅金和維護）每年可能高達數十萬日圓。如果經常出行且車輛價格昂貴，保險費也會相對增加。此外，還有強制檢查、消耗品（輪胎、煞車、機油、電池等）、汽油、高速公路過路費、設備、騎重機所需的服飾裝備等費用。所有這些費用加在一起，每年的成本約為15萬至25萬日圓（約台幣3萬至5萬）之間。

理財專家認為，決定是否買哈雷的關鍵在於，即使加上約400萬日圓的初期成本和每年15萬至25萬日圓的維護費用，退休後的支出速度是否在可接受的範圍內。

如果初期成本很高，不妨考慮購買價格較低的車型、高品質的中古車降低負擔，而不會犧牲夢想。

