中國擴大稀土出口管制 專家：形同經濟核戰 意在摧毀美AI產業

〔編譯魏國金／台北報導〕中國最新推出的稀土管制，是迄今北京最具針對性的稀土礦產供應限制，也是北京首次試圖鎖定半導體產業的外國企業，實施長臂管轄，智庫「席維拉多政策加速器」聯合創辦人阿爾佩羅維奇（Dmitri Alperovitch）表示，「這相當於一場經濟核戰，意在摧毀美國的AI產業」。

華爾街日報報導，根據中國的稀土管制新規，如果一家境外公司銷售的商品中，從中國採購的某些稀土材料佔產品價值0.1％以上，該公司就需取得中國政府的許可。產業專家表示，科技公司可能發現，要證明它們的晶片、生產晶片所需的設備及其他零組件的稀土材料價值低於0.1%的門檻，將是極其困難的。

戰略與國際研究中心（CSIS）關鍵礦物主管巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）說，「這是中國迄今實施的最嚴格出口管制措施，他們顯然擁有不僅讓美國企業，甚至讓全球企業都遵守的手段與籌碼」。

曾任白宮AI政策顧問、美國創新基金會高級研究員鮑爾（Dean Ball）也表示，「這些稀土礦物以及提煉它們的能力正是現代文明的基礎」，如果中國貫徹執行相關新規，可能導致美國發生一場經濟衰退，因為AI資本支出對美國經濟至關重要。

報導說，美國和其他國家正投注數以千億美元計的資金於資料中心，使AI成為一個關鍵的經濟引擎。專家表示，中國獲得對該技術的控制權，可能會讓其在AI競賽中迎頭趕上，並顛覆世界秩序。

一些分析師也指出，這些新規將對大型科技公司帶來新的緊迫感，科技遊說公司Monument Advocacy首席AI事務主管霍夫（Joseph Hoefer）說，「這對美國AI公司來說是真正痛點」。

一些熟悉中國政府決策過程的人士透露，雖然中國此舉被視為是對美國近期針對中國科技公司的出口管制，所採取的報復行動，但此決定實為經過精心策劃的權力博弈。他們說，他們認為川普急於達成協議，因此尋求加強施壓，以期在關稅和技術管制方面獲得讓步。

