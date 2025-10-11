自由電子報
AMD蘇姿丰身家竟不及輝達黃仁勳的1％！背後原因令人震驚

2025/10/11 16:03

蘇姿丰（圖）身家僅約15億美元，不到黃仁勳身家1670億美元的1%，（歐新社）蘇姿丰（圖）身家僅約15億美元，不到黃仁勳身家1670億美元的1%，（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）在她上任的 11 年間，帶領AMD股價暴漲 7000%，光是本週因與 OpenAI 合作的利多消息，就再度上漲 41%，使AMD股價創下新高。值得注意的是，蘇姿丰的身家卻遠遠不及同樣搭上人工智慧（AI）熱潮的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang），解析背後因素後發現，蘇姿丰並非 AMD 創辦人，她僅持有AMD共0.3%的股份，這大幅限制了她的身家成長空間。

AMD 的市值如今達到 3780 億美元，超越家得寶（Home Depot）、美國銀行（Bank of America）與寶僑（Procter & Gamble）。儘管如此，根據《彭博億萬富豪指數》（Bloomberg Billionaires Index），蘇姿丰並未擠進全球前 500 大富豪行列。

《富比士》（Forbes）估計，蘇姿丰身家僅約15億美元，不到黃仁勳身家1670億美元的1%，

兩人之間最大的差異在於，黃仁勳是輝達的共同創辦人，而 AMD 是在 1969 年由一群離開仙童半導體（Fairchild Semiconductor）的工程師創立，其中包括AMD首任執行長桑德斯（Jerry Sanders）。

根據 AMD 的文件，蘇姿丰目前擁有約 470 萬股 AMD 股票，持股約 0.3%，以週五開盤前股價估算，價值約11億美元。至於蘇姿丰去年的薪資、獎金與股票報酬合計約 3100 萬美元。

換句話說，蘇姿丰之所以身家不如其他科技巨頭，主要原因就是她的持股比例太低。

相比之下，黃仁勳仍持有輝達近 4% 股份，即使多年來股份遭稀釋，其價值仍超過 1600 億美元。輝達的市值更是高達 4.7 兆美元，約為 AMD 的 12 倍。

至於甲骨文（Oracle）的市值約 8470 億美元，雖然只是 AMD 的2倍多，但該公司共同創辦人艾利森（Larry Ellison） 仍持有 近 41% 股份，換算持股市值高達約 3500 億美元，這讓艾利森在《彭博》和《富比士》的排行榜上都僅次於馬斯克（Elon Musk），名列全球第二富豪。

隨著投資人看好蘇姿丰打造 AI 硬體、軟體與服務生態系的願景，AMD 股價今年幾乎翻倍。儘管蘇姿丰短期內不太可能擠進全球前10大富豪，但若 AMD 股價持續攀升，她的身家仍有望再增加數十億美元。

