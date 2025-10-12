房貸利息加重》新增房貸平均成數 4年半來最低

今年第一季全國新增購置住宅貸款平均成數約6成，為2020年第四季以來、4年半最少。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸成數緩降中。根據內政部不動產資訊平台最新發布，今年第一季全國新增購置住宅貸款平均成數約6成，為2020年第四季以來、4年半最少，六都中，台北市、台中市更不到6成。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，貸款成數就是買方進場的槓桿比率指標，成數越高，代表資金條件寬鬆，自然容易刺激買方進場，也成為助長房價的動能。相對來說，成數越低，除資金條件緊俏之外，也可能是政策管制資金過度流入不動產市場的結果，代表買方進場的自備款門檻拉高，結果就是交投氣氛轉冷，甚至房價修正。以今年第一季的貸款成數及房價表現來看，確實已經達成政策冷卻的效果，可以成為央行年底檢討不動產貸款集中度管制的參考指標。

房貸成數拉低 有助於房市冷卻

根據最新發布，第一季台北市、台中市新增房貸平均成數約59%，其中台中市更是2009年第三季以來、超過15年再度跌破6成。進一步觀察近幾年新增房貸成數較高的時間點是落在2021年第四季至2022年第一季，全國新增房貸平均成數最高可達64%，桃園、高雄市最高甚至可達66%、68%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，受到房貸資金管控影響，銀行核撥房貸成數下滑是必然之事，意味著民眾買房所需要的自備款越來越高，間接推升購屋門檻。觀察全球大多數國家貸款價值比（LTV），平均落在70%至80%之間。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在央行調控之下，銀行針對名下有不動產的客戶，降低房貸成數，加上收支比的調整後，也會影響銀行放款成數，因此統計發現貸款成數出現下滑。

