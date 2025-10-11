住日本飯店垃圾桶滿了怎麼辦？業者告訴你處理方法

許多台灣人常去日本旅遊，卻不知道在飯店丟垃圾也有學問。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多台灣人常去日本旅遊，但常聽到有旅客抱怨日本飯店的垃圾桶太小，或是垃圾太多拿出來放著，卻沒被清潔人員收走。日本大阪就有一家飯店業者介紹了「「垃圾桶放不下時的垃圾丟棄方法」，就是當垃圾放不下時，可把垃圾袋拿出來放在外面，並明確在袋子上寫下「垃圾」，這樣飯店的工作人員或清潔員看到時，就能清楚辨識並進行打掃。

位於大阪難波的飯店「Hotel Relief Namba Daikokucho」近期在社群上，分享了各種入住酒店時的「日常小事」與實用小知識，相關貼文引發熱議。

請繼續往下閱讀...

最近該飯店分享了「垃圾桶放不下時的垃圾丟棄方法」。不少旅客在入住飯店時，會遇到垃圾量意外增加，而無法完全放入垃圾桶的困擾，該飯店建議，當垃圾放不下時，可將垃圾集中放入袋中，置於垃圾桶旁。同時，為了讓清潔人員辨識哪些是垃圾、哪些是忘記拿的物品，也希望可以在袋子上寫上「垃圾」字樣。

而通常日本飯店房間內會提供便條紙和筆，所以旅客也能在垃圾袋上放置寫有「垃圾」的便條紙，這樣飯店工作人員或清潔員看到時，就能明確辨識。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法